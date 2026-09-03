Bunu yapan insan olamaz! 4 çocuğa 6 yıl boyunca akılalmaz işkence - Son Dakika
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Bunu yapan insan olamaz! 4 çocuğa 6 yıl boyunca akılalmaz işkence

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ABD'nin Florida eyaletinde 4 çocuğun yıllarca bir tırın kabininde tutulduğu korkunç olay ortaya çıktı. Yetkililere göre yaşları istismar başladığında 5 ile 9 arasında değişen çocuklar tek bir ranzayı paylaşmaya zorlandı; yiyecek, duş, eğitim ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldı. İki çocukta tedavi edilmemiş ve ciddi izler bırakan yanıklar tespit edilirken, iki şüpheli çok sayıda suçlamayla tutuklandı.

4 çocuğa yıllarca yaşatıldığı belirtilen korkunç muamele, Florida'da yürütülen soruşturmayla gün yüzüne çıktı. Georgia'lı Keisha Epps ve Tamra Stewart, iki erkek ve iki kız çocuğunu TIR kabininde alıkoymak, istismar ve ihmal etmekle suçlanıyor.

6 YIL BOYUNCA TIRLA ŞEHİR ŞEHİR GEZDİLER

Florida Başsavcısı James Uthmeier'in verdiği bilgilere göre, 51 yaşındaki Keisha Epps, yaklaşık altı yıl boyunca Miami, Orlando ve Atlanta arasında tırla sefer yaptı. Yetkililer, dört çocuğun bu süre boyunca tırın kabininde tutulduğunu belirtti. Çocukların yiyecek, hijyen, eğitim ve gerekli tıbbi bakıma düzenli erişimlerinin engellendiği ifade edildi. Başsavcılık Ofisi'ne göre çocukların kabindeki tek bir ranzayı paylaşmak zorunda bırakıldığı da belirlendi.

Bunu yapan insan olamaz! 4 çocuğa 6 yıl boyunca akılalmaz işkence

"BU HAREKETLİ ZİNDANDA KİLİTLİ BIRAKIYORLARDI"

Başsavcı Uthmeier, çocukların TIR duraklarında dahi araçtan çıkarılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kanıtlar gösteriyor ki, kamyon zaman zaman yetişkinlerin tuvalete gittiği, belki duş aldıkları bir kamyon istasyonunda duruyordu, ancak bu çocukları bu hareketli zindanda kilitli bırakıyorlardı." Yetkililerin açıklamasına göre istismar başladığında çocukların yaşları 5 ile 9 arasındaydı.

İKİ ÇOCUKTA CİDDİ YANIK İZLERİ BULUNDU

Soruşturmayla ortaya çıkan ayrıntılar bununla da sınırlı kalmadı. Yetkililer, çocuklardan ikisinde tedavi edilmemiş ve ciddi izler bırakan yanıklar bulunduğunu açıkladı. Uthmeier ayrıca kız çocuklarının Stewart tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti. 

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYALAR

51 yaşındaki Keisha Epps ile 37 yaşındaki Tamra Stewart tutuklanırken, yetkililer ek suçlamaların da gündeme gelebileceğini bildirdi.  ABD merkezli fox 13 news'de yer alan habere göre, verilen bilgilerde Stewart; iki cinsel saldırı, 12 yaşından küçük bir çocuğa karşı iki ahlaksız ve müstehcen taciz, iki çocuk istismarı, iki ağır bedensel zarar olmaksızın çocuk ihmali ve kalıcı şekil bozukluğuna neden olan iki çocuk ihmali suçlamasıyla karşı karşıya.

Bunu yapan insan olamaz! 4 çocuğa 6 yıl boyunca akılalmaz işkence

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Astım, Çocuk, Dünya, Aile, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bunu yapan insan olamaz! 4 çocuğa 6 yıl boyunca akılalmaz işkence - Son Dakika

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