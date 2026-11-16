ABD\'li basketbolcu Nijerya\'da iki valizini bırakıp çıkarken yakalandı! 34 kilo esrar çıktı

Profesyonel bir ABD'li basketbolcu, Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'taki havalimanında valizlerinde 33,95 kilogram esrarla yakalandı. Nijerya Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA), şüphelinin ABD'nin Georgia eyaletinden 28 yaşındaki Greene Da'monte Khiree olduğunu açıkladı, BBC'nin haberine göre.

Kurumun pazar günü yaptığı açıklamaya göre basketbolcu çarşamba günü gözaltına alındı. Oyuncunun Nijerya'ya Tayland'dan, Birleşik Arap Emirlikleri aktarmasıyla geldiği belirtildi.

İKİ VALİZİNİ BIRAKIP ÇIKMAK İSTEDİ

Havalimanı görevlileri, yolcunun bagaja verdiği iki valizi almadan yalnızca el çantasıyla terminalden ayrılmaya çalıştığını fark etti. Üzerinde kendi adı yazan iki valiz açıldığında, "Loud" adıyla bilinen güçlü bir esrar türünden 32 paket çıktı.

NDLEA, valizlerin içinde bir de takip cihazı bulunduğunu bildirdi.

"KARİYERİM İÇİN BAĞLANTI KURMAYA GELDİM"

Şüpheli, Tayland'da profesyonel basketbol oynadığını ve Nijerya'ya kariyeri için "bağlantı kurmaya" geldiğini söyledi. Kurum ise telefonunda yapılan incelemenin, oyuncunun uyuşturucu kaçakçılığından haberdar olduğuna ve bu işin içinde yer aldığına işaret ettiğini savundu.

Basketbolcu, hakkındaki suçlamalarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) kayıtlarında Damonte Greene adlı bir oyuncu bulunuyor; bu oyuncunun son maçı 26 Eylül'de Tayland'daki Phuket Elite Cup'ta görünüyor.

NİJERYA TRANSİT ÜLKEDEN ÜRETİCİYE DÖNÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler'e göre bir zamanlar uyuşturucu kaçakçılığında yalnızca geçiş noktası sayılan Nijerya, giderek üretici, tüketici ve dağıtıcı bir ülkeye dönüşüyor. NDLEA'nın son operasyonlarında sanayi ölçeğinde çalışan metamfetamin laboratuvarları ortaya çıkarıldı.

Kurum eylül ayında bir laboratuvarı çökerttiğini ve Lagos üzerinden ülkeden kaçmaya çalıştığı öne sürülen Meksikalı bir uyuşturucu baronunu yakaladığını duyurmuştu. Ağustosta ise İngiltere'ye gönderilmek istenen yaklaşık 28 milyon dolar değerindeki kokain ele geçirilmiş, uluslararası bir kaçakçılık ağıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir sosyal medya fenomeni gözaltına alınmıştı.

Kaynak: BBC