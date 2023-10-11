Gazze'de hayat durma noktasında! Saat 14.00'ten sonra elektrik olmayacak

Hamas'ın Aksu Tufanı operasyonuna karşı saldırı başlatan İsrail, Gazze'ye su, yakıt ve elektrik akışını kesmişti. Bu gelişmenin ardından Gazze'ye güç veren tek elektrik santralinin bugün 14.00'te itibaren yakıtsız kalacağı ve kentin karanlığa gömüleceği belirtildi. Korkunç durumun gerçekleşmesi durumunda hastaneler tamamen etkisiz kalacak.

SAĞLIK HİZMETİ VERİLEMEYECEK

İsrail'in Gazze'ye elektrik, su, yiyecek ve yakıt tedarikini kesmesiyle mevcut insani kriz daha da kötüleşecek. Özellikle yakıtın bitmesiyle jeneratörler devreye giremeyecek ve sağlık tesislerinin yaralılara müdahale etmesi imkansız hale gelecek.

HİÇBİR YARDIMA İZİN VERMEDİLER

Cumartesi günü Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun arından Gazze'ye saldıran İsrail, kent için tam abluka emri verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin "Tüm kısıtlamaları kaldırdım. Bölgeyi kontrol altına aldık şimdi tam taarruza geçiyoruz." dedi. Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın "pişman olacağını" ve Gazze'nin "asla eskisi gibi olmayacağını" söyledi.

Bu gelişmelerin ardından kente yakıt, elektrik ve su akışı engellendi. Bölgeye gönderilen insani yardımlara ise izin verilmedi. Filistin ise Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım girişi için "güvenli koridor" oluşturulması çağrısı yaptı.

ERDOĞAN "HANİ İNSAN HAKLARI?" DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam şunları söylemişti: "Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu kesemezsiniz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz, Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler, hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor."