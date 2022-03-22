Abramoviç'in iki yatı Türkiye'de: Ukraynalı yelkenciler Bodrum'da Rus milyarderi protesto etti - Son Dakika

Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatının Bodrum kıyılarına gelmesini Ukraynalı yelkenciler protesto etti.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelkenciler, Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatının ilçe açığına demirlemesi üzerine bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu.

Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşı protesto etti. Bir süre sonra bölgeye sahil güvenlik ekipleri gelerek yelken sporcularını Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

İngiltere hükümetinin el koyduğu futbol kulübü Chelsea'nin de sahibi olan Abramoviç'in yatı, dün 11.00 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Fener Adası açıklarına gelmişti.

DHA; helikopter iniş alanı, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatın rotasının Bodrum olduğunu ancak Abramoviç'in yatta bulunup bulunmadığının bilinmediğini bildirdi.

İkinci yat da Marmaris'te

Öte yandan bu sabah da Abramoviç'in ikinci dev yatı "Eclipse", Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris kıyılarına demirledi.

DHA'ya göre Abramoviç'in korumaları, üç yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltısı bulunan yat ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

162,5 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yatlarından biri olan ve Bermuda bayrağı altında seyreden Eclipse, Deniz Trafik verilerine göre Yunanistan'ın Girit ve Rodos adalarının güneydoğusunda seyir yaptıktan sonra Marmaris'e ulaştı.

Reuters ajansının haberine göre veriler ayrıca, Solaris süperyatının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Abramoviç'i yaptırım listesine alan Avrupa Birliği ülkelerinin sularında dolaşarak, yaklaşık 80 km uzaklıktaki Bodrum'da demirli kaldığını da gösterdi.

Abramoviç'in yatlardan birinde olup olmadığı bilinmiyor.

Abramoviç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında geçen hafta yaptırım listesine eklenen Rus oligarkları arasındaydı. AB ülkeleri son günlerde yatlara ve diğer varlıklara el koymak için harekete geçti.

Türkiye, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmıyor.

Eclipse'in iki helikopter pisti, dokuz güverte, bir yüzme havuzu ve yerleşik füze savunma sistemleri olduğu bildiriliyor.

Marine Traffic'e göre Bermuda bayrağı altında seyreden 140 metrelik yat Solaris, 13 Mart'ta Karadağ'ın Adriyatik tatil beldesi Tivat'tan ayrılmasından bir hafta sonra Pazartesi öğleden sonra Bodrum'a demirledi.

Hem Eclipse hem de Solaris, Alman tersanelerinde inşa edildi. SuperYachtFan, SuperYacht ve Forbes lüks mal yayınlarındaki raporlara göre, Abramoviç'e ait yatlar arasında yer alıyorlar.

Rus ve İsrail vatandaşı olan Abramoviç'in özel jeti 14 Mart'ta İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndan kalktıktan sonra İstanbul Havalimanı'na inmiş ve oradan Moskova'ya havalanmıştı.

Reuters, uçuş takip verilerine göre bunun üç gün içinde iki kent arasında yapılan ikinci sefer olduğunu bildirdi.

Abramoviç'in bir sözcüsü, Reuters'in sorularını yanıtlamadı.

Reuters, İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satın almak için birkaç grubun Abramoviç'e teklif verdiğinin doğrulandığını yazdı.

Abramoviç, Mart ayı başında henüz kendisiyle ilgili yaptırımlar açıklanmadan önce İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Chelsea'yi satmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Türk iş insanı Muhsin Bayrak da, kulübü satın almak için teklif vermeye hazırlandıklarını, ancak anlaşmanın sağlanması için Abramoviç'in rızasını almak istediklerini söylemişti.