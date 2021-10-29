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Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti - Son Dakika

Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

29.10.2021 11:10

İngiltere Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alan Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Ada basınında geniş yer buldu. İngiliz gazeteleri gelişmeyi "Türk TV kralı Hull City'yi 30 milyon sterline satın almayı kabul etti" sözleriyle manşetten veriyor. Ilıcalı'nın kulübün sahibi Assem Allam'a ilk etapta 30 milyon sterlin vereceği, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda da 20 milyon sterlin daha ödeyeceği ifade edildi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 30 milyon sterlin karşılığında İngiliz kulübünü satın aldı. Ayrıca İngiliz basını Acun Iılcalı'nın Türk teknik adam ve Türk futbolculardan oluşan bir ekibi de kulübe getireceğini iddia etti.

ROTAYI İNGİLTERE'YE ÇEVİRDİ

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın ortaklarından olan Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Sittard ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de bir numaralı gündem: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

UFAK PÜRÜZLERİN KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ilıcalı'nın Championship ligi ekiplerinden Hull City'yi satın almak için kulübün sahibi Assem Allam ile anlaşma sağladığı ve ufak pürüzlerin kaldığı iddia edildi.

30 MİLYON STERLİN ÖDENECEK

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi Assem Allam'a 30 milyon sterlin ödeyecek. Ayrıca Hull City, Premier Lig'e yükselirken Allan'a 20 milyon sterlin daha ödenecek.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de bir numaralı gündem: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

ACUN ILICALI: RÜYAM GERÇEK OLACAK

Hull Daily Mail, Acun Ilıcalı'nın satın almaya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Ilıcalı "Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse rüyam gerçek olacak. Hull City'nin başarısı ile İngiltere'de ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK TEKNİK ADAM VE FUTBOLCU SİNYALİ

İngiliz basını, Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi. Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi. Acun Ilıcalı "Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak." sözlerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de bir numaralı gündem: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

"TARAFTARIN HEYECANI YOK" İDDİASI

Hull City için kulübün sahibi Assem Allam'a 2014'ten beri birkaç kez satın alma teklifi götürüldüğü fakat bu girişimlerin sonuç vermediği aktarılırken taraftarların Acun Ilıcalı'nın satın almasına yönelik heyecanının olmadığı iddia edildi.

9 PUANLA 22. SIRADA

Transfermarkt verilerine göre Hull City, 11 milyon Euroluk kadro değeriyle 24 takımlı Championship'in en değerli 23. takımı konumunda. Ayrıca Hull City, Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alıyor.

Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti

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Son Dakika Dünya Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)
  • Aydın Gökmen: O parayı ülkenin içinde harcasan bir fabrika kursan içinde 2 bin 3 bin kişi çalışsa rüyan daha güzel olmazmı bu ülkede kazandığını niye başka ülkede harcıyon para sınav unutma Acun bey cennetede götürür cehenneme de Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti - Son Dakika
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