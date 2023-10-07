Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısı 320'ye çıktı - Son Dakika

Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısı 320'ye çıktı

Son Güncelleme: 07.10.2023 22:45

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler sonucunda ölü sayısı 320'ye ulaştı. Herat Devlet Hastanesi'ne 500'den fazla yaralı getirildiği belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Depremler nedeniyle 7 köyde ağır hasar meydana geldiği ve kayıp sayısının arttığı bildirildi.

Afganistan'ın Herat vilayetinde, en büyüğü 6,3, en küçüğü ise 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısı 320'ye yükseldi.

CAN KAYBI 215'E YÜKSELDİ

Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, basına yaptığı açıklamada, Herat'taki depremler nedeniyle şu ana kadar sadece Herat Devlet Hastanesine 500 yaralının getirildiğini belirtti. Muin, depremlerde hayatını kaybedenlerinin sayısının 320'ye çıktığını bildirdi.

7 KÖY AĞIR HASAR ALDI

Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Herat Vilayet Müdürü Mevlevi Musa Aşari, AA muhabirine, depremler sonrası halen enkaz altında insanların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik ise Herat'ın Zindecan ilçesindeki 7 köyün depremlerden ağır hasar aldığını ve kayıp sayısının artış gösterdiğini ifade etmişti.

ÇOK SAYIDA DEPREM MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti. Afganistan'ın Paktika vilayetinde haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de 1200 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısı 320'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'ın Herat vilayetindeki depremlerde ölü sayısı 320'ye çıktı - Son Dakika
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