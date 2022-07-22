Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi

Bilim insanları, yeni keşfedilen deniz omurgasızının deniz dibini kavramak için 10 uzun kolu ve keskin dokunaç benzeri pençeleri olduğunu açıkladı.

İLK JURA TÜYLÜ YILDIZI

Deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile yakından ilişkili olan "Ausichicrinites zelenskyyi" fosilinin Afrika kıtasında keşfedilen ilk jura tüylü yıldızı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

CANLI TÜRÜNE ZELENSKİ ADI VERİLDİ

Neden "Ausichicrinites zelenskyyi" adını tercih ettikleri konusuna da değinen araştırmacılar, "Bu isim özgür Ukrayna'yı savunmadaki "cesareti ve yiğitliği" nedeniyle Vladimir Zelenski'nin onuruna verildi" diye konuştu.