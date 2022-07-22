Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi - Son Dakika
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Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi

22.07.2022 17:05
Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi

Bilim insanları, Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin adı verildi. Deniz canlısına "Zelenski" denmesinin sebebi olarak ise, "Zelenski'nin özgür Ukrayna'yı savunmadaki cesareti ve yiğitliği" gösterildi.

Bilim insanları, yeni keşfedilen deniz omurgasızının deniz dibini kavramak için 10 uzun kolu ve keskin dokunaç benzeri pençeleri olduğunu açıkladı.

Deniz omurgasızı türü canlıya Zelenski'nin adı verildi

İLK JURA TÜYLÜ YILDIZI

Deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile yakından ilişkili olan "Ausichicrinites zelenskyyi" fosilinin Afrika kıtasında keşfedilen ilk jura tüylü yıldızı oldu.

Deniz omurgasızı canlıya Zelenski'nin adı verildi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

CANLI TÜRÜNE ZELENSKİ ADI VERİLDİ

Neden "Ausichicrinites zelenskyyi" adını tercih ettikleri konusuna da değinen araştırmacılar, "Bu isim özgür Ukrayna'yı savunmadaki "cesareti ve yiğitliği" nedeniyle Vladimir Zelenski'nin onuruna verildi" diye konuştu.

Deniz omurgasızı türü canlıya Zelenski'nin adı verildi
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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya 'Zelenski' adı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi - Son Dakika
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