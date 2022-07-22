Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi

Bilim insanları, yeni keşfedilen deniz omurgasızının deniz dibini kavramak için 10 uzun kolu ve keskin dokunaç benzeri pençeleri olduğunu açıkladı.
Deniz yıldızları ve deniz kestaneleri ile yakından ilişkili olan "Ausichicrinites zelenskyyi" fosilinin Afrika kıtasında keşfedilen ilk jura tüylü yıldızı oldu.
Neden "Ausichicrinites zelenskyyi" adını tercih ettikleri konusuna da değinen araştırmacılar, "Bu isim özgür Ukrayna'yı savunmadaki "cesareti ve yiğitliği" nedeniyle Vladimir Zelenski'nin onuruna verildi" diye konuştu.
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