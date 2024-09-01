Afrika Ülkeleri, M Çiçeği Varyantı Salgınında Aşıları Bekliyor - Son Dakika
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Dünya

Afrika Ülkeleri, M Çiçeği Varyantı Salgınında Aşıları Bekliyor

Yeni bir M çiçeği varyantı salgınından etkilenen Afrika ülkeleri, Batılı ülkelerin göndereceklerini açıkladığı aşıları bekliyor. DSÖ'ye göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), yeni bir M çiçeği varyantı salgınının merkezinde yer aldı. Batı'dan talep edilen aşılar henüz Afrika ülkelerine ulaşmadı. DSÖ, halk sağlığı acil durumu ilan etmişti ve hastalığa yakalanan çocuklarda ölüm oranı yüksek.

01.09.2024 12:37
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(ANKARA) - Yeni bir M çiçeği varyantı salgınından etkilenen Afrika ülkeleri, hala Batılı ülkelerin göndereceklerini açıkladığı aşıları bekliyor. Afrika ülkeleri geçen hafta yapılması planlanan aşı dağıtımını ertelemek zorunda kaldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), bu yıl 18 bin şüpheli vaka ve 629 ölümle yeni bir M çiçeği varyantı salgınının merkezinde yer aldı. Yeni varyantın Burundi, Uganda, Ruanda, Kenya, İsveç ve Tayland'da da görüldüğü bildirildi.

Batı'dan talep edilen aşılar hala Afrika ülkelerine ulaşmadı

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, ilk dozların "birkaç gün içinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ulaşması gerektiğini" söyledi.

İspanya'nın 500 bin, Fransa ve Almanya'nın 100 bin, ABD'nin ise 50 bin doz aşı bağışında bulunacağını açıklamasına rağmen Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu taahhütlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kaydetti. Bu yüzden, geçen hafta planlanan dozların dağıtımında mecburi gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, salgınla mücadele için talep edilen  245 milyon doların yalnızca yüzde 10'unun finanse edildiğini belirtti.

DSÖ, halk sağlığı acil durumu ilan etmişti

İlk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda tespit edilen M çiçeği hastalığının yayılmasına karşı Afrika ülkeleri, zengin ülkelerin stoklarından aşı bağışlarına bel bağlamış durumda.

DSÖ, cinsel temas da dahil olmak üzere yakın fiziksel temas yoluyla yayılan ve yakın zamanda tanımlanan bir varyant olan "clade 1b"nin yayılması üzerine ağustos ayı ortasında "halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

DSÖ'ye göre, hastalığa yakalanan 15 yaş altı çocuklarda yüzde 8'e varan ölüm oranı mevcut. Bu nedenle çok sayıda çocuğun ölmesinden  endişe ediliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Afrika Ülkeleri, M Çiçeği Varyantı Salgınında Aşıları Bekliyor - Son Dakika

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