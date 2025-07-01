Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama - Son Dakika
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Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama

Ahmet Ercan\'dan Bursa\'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
01.07.2025 17:06
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde art arda meydana gelen, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen 3.9 ile 4.2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan,"Çok olağan bir depremdir. Gemlik Körfezi'ni bekleyen yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü 6.4'ü geçmez. Dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor" dedi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12.57'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yalova ve İstanbul'da da hissedilen sarsıntı vatandaşlarda korkuya neden oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaşanan sarsıntıların olağan olduğunu belirterek panik yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama

"OLAĞAN BİR DEPREMDİR"

Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün Bursa Gemlik'te 5 km derinlikte dört M4,0 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. Bu depremin olduğu kırık Kuzey Anadolu Kırığı'nın ikinci kolu ortadaki ikinci koludur. Deprem Gemlik İznik kolu üzerinde oluşmuştur. Marmara'da KAK'ın 3 kolu vardır. Kuzey Marmara kolu, Gölcük üzerinden İstanbul'da oradan Saros Körfezi'ne gider. Öteki kol Akyazı, Pamukova üzerinden Gemlik ve oradan Bandırma'ya doğru uzanır. Öteki Güney kol ise Yenişehir üzerinden Bursa Bursa'dan Mustafa Kemal Paşa oradan Manyas Gölü'ne doğru uzanır bunlardan en etkin olan kuzey koludur. Sonra Bursa kolu gelir. En az etkin olan ise Gemlik koludur. bugün olan depremde Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir.

"SAKINCALI BİR DURUM GÖRÜLMÜYOR"

Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok. ileride Gemlik Körfezi'ne bekleyen pek doğal olarak bir yıkıcı bir deprem vardır ama bunun büyüklüğü de M6,2- 6.4'ü geçmez. dolayısıyla şu anda sakıncalı bir durum görülmüyor"

Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama

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Son Dakika Dünya Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama - Son Dakika
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