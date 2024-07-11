Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Senegal\'de Görüşmelerde Bulundu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'in başkenti Dakar'daki resmi temasları kapsamında Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile görüştü.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Senegal'de, Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Sayın Maimouna Dieye ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanla sosyal hizmet ve sosyal entegrasyona yönelik uygulamalardan, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere ilişkin sosyal koruma kalkanının güçlendirilmesine kadar geniş yelpazede bir dizi başlığı ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.