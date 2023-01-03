Babacan'dan Çelik'e olay yanıt: AK Parti'nin iyi günlerinde müzakareci bendim

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün MYK toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "DEVA ve Gelecek partilerinin genel başkanlarının AK Parti'deyken partinin demokratik, ayrıldıktan sonra ise antidemoktratik olduğunu söylediklerine" ilişkin soru üzerine Çelik, "'Biz oralardayken AK Parti'de işler iyiydi, ayrıldıktan sonra kötü oldu' gibisinden yaklaşımlar siyasi olgunluk taşımayan yaklaşımlar. Bizden ayrılan, kurulardan partilerden birisi diyor ki, 'Ben o zaman şöyle söylemiştim. Şu süreçlere şöyle katkı vermiştim. Ama o zaman bana itiraz edilmişti.' Hayır o toplantıda o isim yoktu. Bizim toplantı kayıtlarımız da ortada. Bunlar basının kayıtlarında da var. O demokratikleşme süreçlerinin açıklandığı toplantıda bile yoklar. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalara bakın fotoğraflar ortada." dedi.

"AK PARTİ'NİN İYİ GÜNLERİNDE BAŞ MÜZAKERECİ BENDİM"

AK Partili Çelik'in sözlerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan yanıt geldi. Habertürk'te Teke Tek programına katılan Ali Babacan, Türkiye'nin insan haklarında iyi olduğu günlerde hükümetin baş müzakerecisi olduğunu söyledi. Babacan, "AK Parti Sözcüsü'nün kimi hedeflediğini bilmiyorum. Eğer beni hedefliyorsa şunu kaçırıyorlar ben ülkenin ilk AK Parti'de AB Baş müzakerecisiyim. Bütün reform sürecinin baş müzakerecisi olunca sürecin dışında olmak mümkün değil. Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi verilmişse, AK Parti'nin iyi günlerinde Türkiye insan haklarında başarılı olduysa o dönemin sözcüsü, Dışişleri Bakanı, baş müzakereci olarak bendim." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BAKANLAR DA DEVREDEYDİ"

Babacan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İşin insan hakları boyutuyla ilgili başka bakanlar da devredeydi. Bu işlerden sorumlu İçişleri Bakanları, Adalet Bakanları oldu dönem dönem. Ben AB Bakanlığı kurmadım. 'AB işi her bakanlığın kendi işi olmalı' dedim. Tarım Bakanlığı'nı devreye soktuk, hukuk adalet konusunda Adalet Bakanlığı sahip oldu. Koordinasyonu biz yaptık ama içerideki iç iletişimin işin sahibi bakanlar tarafından gitmesini uygun gördüm. Konu sağlık ise Sağlık Bakanlığı'nı dahil ettim. Dışişleri Bakanı iken yaptığım konuşmaları inceleyin. AB Bakanı iken yaptığım konuşmaları inceleyin.

"İLGİLİ BAKANLARIN İŞİ SAHİPLENMESİNİ SAĞLADIM"

O dönemde ilgili bakanların işi sahiplenmesini sağladım. 33 faslın 10 tanesini müzakereye açtık. Şu anda iktidarın içine düştüğü durum zor durum. Ruh hallerinde hep şu var 'Biz bir zamanlar hep başarılı olduk'. İnsan kaynağı erimiş durumda, dürüst ve ehil insanlar çok zayıfladı. İş üretecek fazla kadro yok ellerinde. Bu iş kadro meselesidir. Biz her alanda çözüm üretiyoruz.

"ÇALIŞMALARIMIZIN CUMHURİYET TARİHİNDE ÖRNEĞİ YOK"

Tarımdan afet yönetimine, yargı reformundan detaylı hazırlığımız oldu. Hükümet programının uygulama planları dahil. Takvime bağlanmış uygulama planı var burada. 6'lı Masa'nın çalışması bir asgari müşterek. Bizim çalışmamız 6'lı Masa'nın ortak çalışmasından çok daha geniş. Bu DEVA Partisi'nin iddiası. Çalışmalarımızın Cumhuriyet tarihinde örneği yok. Hükümet kurulur kurulmaz bunları bakanların önüne koyacağız. 'Aklınıza yatanları hemen yapın' diyeceğiz. Bu çalışmaların arkasında heyetler var. Yargı reformunda 200 hukukçunun emeği var."