Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü

16.03.2022 11:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda Kanada Savunma Bakanı Anand ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.


Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü
Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü
Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü
Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü
Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü
Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü
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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü - Son Dakika
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