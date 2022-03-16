Bakan Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda Kanada Savunma Bakanı Anand ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.