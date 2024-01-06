Alaska Havayolları, Boeing 737 Max 9 uçaklarını geçici olarak yere indirdi

Alaska Havayolları, dün bir Boeing 737 Max 9 uçağının bir bölümünün havadayken gövdeden dışarı doğru koparak uçakta delik açılmasının ardından filosundaki 65 adet Boeing 737 Max 9 uçağını geçici olarak yere indirdi. Olayda yaralanan olmazken uçak en yakın havaalanına acil iniş yaptı.

Alaska Havayolları CEO'su Ben Minicucci olayı takiben yaptığı açıklamada "Bu gece 1282 sefer sayılı uçuşta yaşanan olayın ardından, 65 Boeing 737-9 uçağından oluşan filomuzu geçici olarak yere indirerek ihtiyati bir adım atmaya karar verdik. Her uçak, ancak tam bakım ve güvenlik denetimlerinin tamamlanmasının ardından hizmete geri dönecek. Önümüzdeki günlerde tüm denetimlerin tamamlanacağını öngörüyoruz. Kişisel olarak bu incelemeyi zamanında ve şeffaf bir şekilde yürütmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalkıştan 35 dakika sonra uçağın gövdesinde pencerenin de bulunduğu bir kısım, dışarı doğru kopmuş ve uçak, içindeki 177 yolcuyla geri dönerek Portland eyaletindeki bir havaalanına acil iniş yapmıştı. Görgü tanıkları, uçaktaki deliğin bir buzdolabı büyüklüğünde olduğunu belirterek kopan kısmın acil iniş kapısı olmadığını belirtmişti.