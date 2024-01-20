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Alec Baldwin, film setindeki silah kazasında ölümle suçlanıyor - Son Dakika
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Alec Baldwin, film setindeki silah kazasında ölümle suçlanıyor

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, Rust filminin çekimleri sırasında ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yeniden 'taksirle öldürme' suçlamasıyla karşı karşıya. Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve tetiği çekmediğini savunuyor. Ancak yeni deliller, olayın tetiğin çekilmesi durumunda gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor. Baldwin suçlu bulunması halinde 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Alec Baldwin, film setindeki silah kazasında ölümle suçlanıyor
20.01.2024 - 00:15,  Güncelleme: 00:17
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Amerikalı oyuncu Alec Baldwin, film setinde ateşlediği silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yeniden "taksirle öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya.

ABD’nin New Mexico eyaletindeki bir mahkeme, Alec Baldwin’e Rust filminin çekimleri sırasında ölümle sonuçlanan olay nedeniyle yeni bir “kasıtsız insan öldürme” suçlaması yöneltti.

Emmy ödüllü oyuncuya yönelik daha önceki suçlamalar, ceza davasının başlamasına sadece iki hafta kala, Nisan 2023’te düşürülmüştü.

Ancak bölge savcıları daha sonra saldırıda kullanılan silahı yeniden adli incelemeden geçirdi.

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, Santa Fe yakınlarındaki film setinde Baldwin, ateşleme alıştırması yapıyordu.

Merminin isabet ettiği Hutchins, hayatını kaybetti. Yönetmen Joel Souza da yaraladı.

Baldwin, silahın yanlışlıkla ateş aldığını ve tetiği çekmediğini söylemişti.

Baldwin ayrıca Hutchins'in ölümünde kusurlu olmadığını çünkü silahın gerçek mermi içerdiğini bilmediğini ve sette gerçek mermi olmaması gerektiğini savunmuştu.

Ancak New Mexico'daki savcılar Ekim ayında, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) testleri sırasında parçalanan silahı yeniden birleştirmek için adli uzmanları görevlendirdikten sonra yeni bulguların gün ışığına çıktığını söyledi.

Raporda, son incelemelerin olayın ancak tetiğin çekilmesi durumunda gerçekleşebileceğini ortaya çıkardığı kaydedildi.

Yeni deliller Perşembe günü 12 kişilik jüriye sunuldu. Baldwin suçlu bulunması halinde 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: BBC
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