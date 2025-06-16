Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri ''Uçak Patladı'' oldu - Son Dakika
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Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri ''Uçak Patladı'' oldu

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Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri \'\'Uçak Patladı\'\' oldu
16.06.2025 14:26
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Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri \'\'Uçak Patladı\'\' oldu
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Air India'nın düşen uçağında hayatta kalan İngiliz yolcu Vishwash Ramesh, alevler içindeki enkazdan cep telefonu ile yürüyerek çıktı. Kazanın ardından, 38 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdu yanarken Vishwash, etrafı alevler ve dumanla kaplı halde dışarı çıktı.

Air India'nın düşen uçağında mucizevi bir şekilde hayatta kalan İngiliz yolcu Vishwash Ramesh, alevler içindeki enkazdan elinde cep telefonuyla yürüyerek çıkarken görüntülendi.

Kazanın ardından, 38 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci yurdu yanarken Vishwash, etrafı alevler ve dumanla kaplı halde dışarı çıktı. Görgü tanıkları onun hâlâ telefonla konuştuğunu söyledi.

Panik içindeki yerel halk yangın yerine koşarken, turkuaz renkli türban takan bir adam Vishwash'ı fark ederek güvenli alana yönlendirdi. Şok içindeki Vishwash sadece şu sözleri söyleyebildi:

"Uçak patladı!"

İlk müdahale ekiplerinden Satinder Singh Sandhu, yaşananları şöyle anlattı:

"Yaralı bekçiye müdahale ederken binanın yakınından bir adamın geldiğini gördük. Ne yaptığının farkında değildi, yangın bölgesine geri dönmeye çalıştı. Meğer uçağın içinde kardeşi de varmış, onu kontrol etmek istemiş. Hemen hastaneye götürdük. Onun hayatta kalması mucize."

Kaza, Air India uçağının kalkıştan yalnızca 33 saniye sonra yere çakılmasıyla meydana geldi. Uçak, Ahmedabad Havalimanı'na yaklaşık 1 kilometre mesafede düştü. Vishwash hemen yakındaki 1.200 yataklı sivil hastaneye kaldırıldı.

Kardeşi Ajaykumar Ramesh ise aynı uçakta birkaç koltuk ötede olmasına rağmen kazada hayatını kaybetti. Vishwash, 11A numaralı koltukta, yani acil çıkışın hemen yanındaydı. Yerel basına verdiği ifadede, uçağın gövdesindeki bir boşluktan çıkmayı başardığını anlattı. Ancak bu boşluğun acil çıkış kapısı mı yoksa çarpışma sonrası açılan bir delik mi olduğu henüz net değil.

Havacılık uzmanı Prof. Graham Braithwaite, Vishwash'ın büyük ihtimalle çarpışmanın etkisiyle dışarı fırladığını söyledi:

"Uçak yakıt doluydu ve yerleşim bölgesine düştü. Muhtemelen çarpışma sırasında dışarı savruldu ya da gövdedeki bir açıklıktan çıkmayı başardı. Bu tür kazalarda kurtulmak çok nadir görülür."

Vishwash, kazadan saniyeler önce kabin ışıklarının yeşil ve beyaz olarak titremeye başladığını da anlattı:

"Uçak havalandıktan 5-10 saniye sonra havada asılı kaldı gibi hissettik. Işıklar yanıp sönmeye başladı. Yükselemiyordu, süzülüyordu. Ardından bir binaya çarpıp patladı."

Bu açıklama, kazadan bir gün önce aynı uçakta yolculuk yapan bir başka yolcunun "elektronik sistemlerin düzgün çalışmadığına" dair ifadesini doğrular nitelikte. Uzmanlar, yaşanan elektrik arızasının bir güç kaybına işaret ettiğini ve kazanın nedeni olabileceğini değerlendiriyor.

Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu
Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri 'Uçak Patladı' oldu

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Son Dakika Dünya Alev topuna dönen uçak enkazından yürüyerek çıktı, ilk sözleri ''Uçak Patladı'' oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aslı A:
    A'raf suresi 34.ayet Her ümmet için takdir edilmiş belli bir süre vardır. Bu sürenin sonu geldiğinde artık onu ne bir an geciktirebilirler, ne de bir an öne alabilirler. 7 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Senin Allahina kurban 0 0 Yanıtla
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