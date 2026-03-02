Aliyev\'in İran için kullandığı ifade Netanyahu\'nun pek hoşuna gitmeyecek

ABD ile İsrail, İran'a yönelik ortak düzenlediği saldırılarda İran dini lideri Ayettullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. Bu kapsamda, devlet liderlerinden İran'a taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı iletti.

"DOST VE KARDEŞ" İFADESİNİ KULLANDI

Hamaney'in vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Aliyev mesajında, "Bu ağır kayıp dolayısıyla size, merhumun ailesine ve dost İran halkına derin üzüntüyle başsağlığı dileklerimizi iletiyor, sabır ve metanet diliyoruz. Ayetullah Ali Hamaney, uzun yıllar boyunca İran devletinin ve toplumunun hayatında önemli rol oynamış, ülkesinin siyasi ve dini hayatında özel yere sahip şahsiyetti. Onun vefatı İran için büyük kayıptır. Bu zor günde dost ve kardeş İran'a barış, istikrar ve huzur diliyoruz. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'NUN HOŞUNA GİTMEYECEK"

Aliyev'in mesajında İran için "dost ve kardeş ülke" ifadelerini kullanması dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere Azerbaycan ve İsrail stratejik ortak konumunda... Bu duruma atıfta bulunanlar Aliyev'in taziye mesajında kullandığı ifadeler için "Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek" demekten kendini alamadı.

GEÇTİĞİMİZ AY ANLAŞMA İMZALAMIŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda da İsrail ile Azerbaycan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun huzurunda yapay zeka alanında bir iş birliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, iki ülke arasında teknoloji ve savunma başta olmak üzere stratejik alanlardaki ilişkilerin derinleştiğini gösteren yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

MESAJI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tören sırasında konuşan Netanyahu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mesaj göndererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Aliyev'e en içten selamlarımı iletin. Biz her zaman 'Gelecek yıl Kudüs'te' deriz. Ona şunu söyleyin: 'Bu yıl Kudüs'te.' Gelsin, bizi ziyaret etsin. Çok sıcak bir şekilde karşılanacaktır."