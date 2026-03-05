Aliyev sınıra yığınak yapıyor! Tanklar gönderildi, tüm izinler iptal

Azerbaycan ordusu, İran sınırı boyunca son yılların en kapsamlı askeri sevkiyatlarından birini gerçekleştiriyor. Sınır hattına gönderilen askeri konvoylar ve ağır silahlar bölgedeki hareketliliği artırırken subayların izinleri de iptal edildi.

TANKLAR VE ZIRHLI ARAÇLAR SINIRA KONUŞLANDIRILIYOR

Aras Nehri boyunca uzanan sınır hattında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin konuşlandırılması sürüyor. OC Media'nın aktardığı bilgilere ve yerel kaynaklara göre, sevkiyat kapsamında tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları ve çeşitli askeri birlikler sınırın stratejik noktalarına yerleştiriliyor.

LOJİSTİK DESTEK DE BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Bölgeye yalnızca zırhlı araçların değil, mühimmat ve yakıt taşıyan lojistik araçların da sevk edildiği belirtiliyor. Bu durum, askeri birliklerin sınır hattında daha uzun süreli bir konuşlanma hazırlığında olabileceği yorumlarına yol açtı.

SINIR HATTINDA HAREKETLİLİK ARTTI

Uzmanlar, Azerbaycan'ın bu askeri hareketliliğinin bölgedeki jeopolitik gerilimle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Yerel kaynaklara göre sınır hattında insansız hava araçlarının devriye uçuşları da son dönemde arttı.

Sosyal medyada paylaşılan ve bölgeden geldiği belirtilen görüntülerde, askeri konvoyların sınır boyunca kilometrelerce uzandığı görülüyor. Azerbaycan yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.