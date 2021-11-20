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Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek - Son Dakika

Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek

20.11.2021 09:09

Geçtiğimiz sene yaşanan Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlansa da Ermenistan'ın saldırıları bitmek bilmedi. Sınır hattında yaşanan gerginliğin azaltılması için Avrupa Birliği Konseyi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

GERGİNLİĞİ AZALTMAK İSTİYORLAR

Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.

GEÇEN HAFTA ÇATIŞTILAR

Geçen sene iki devlet arasında yapılan Karabağ Savaşı'nın galibi Azerbaycan olmuştu. Ermeniler 30 yol boyunca işgal ettiği toprakları bırakmak zorunda kalmışlardı. Geçtiğimiz hafta sınır hattında saldırılarda bulunan Ermenistan, çok sayıda askerini kaybetmişti. Saldırılarda 7 Azerbaycan askeri de şehit olmuştu.

Avrupa Birliği, Azerbaycan, Brüksel, Aralık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek - Son Dakika Dünya


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