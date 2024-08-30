Almanya, 28 Afgan vatandaşını sınır dışı etti

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ALMANYA İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 28 Afgan vatandaşın Afganistan'a geri gönderildiğini duyurdu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser bugün yaptığı açıklamada, Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği 2021 yılından bu yana ilk kez sınır dışı edilen 28 Afgan vatandaşı ile ilgili olarak, "Almanya bugün 28 suçluyu Afganistan'a sınır dışı ediyor. Güvenliğimiz önemli, anayasal devletimiz harekete geçiyor. Federal polise ve eyaletlere gösterdikleri yakın işbirliği için teşekkür ediyorum" dedi. Almanya, Taliban yönetiminin 2021'de iktidara gelmesinin ardından Afganistan'a sınır dışı etme işlemlerini tamamen durdurmuş ve Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmıştı.