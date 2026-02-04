Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız - Son Dakika
Dünya

Trump'tan sonra Avrupa da İran'a karşı kılıçları çekti: Hazırız

Trump’tan sonra Avrupa da İran’a karşı kılıçları çekti: Hazırız
04.02.2026 23:22
ABD saldırısı tehdidi altındaki İran'a karşı Avrupa Birliği de savaş kılıçlarını çekti. İran'ın kendi halkına karşı uyguladığı şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini dile getiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail ile diyalog içinde olduklarını da belirterek, ''Tahran üzerindeki baskıyı daha da artırmaya hazırız'' diye konuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı 3 günlük ziyaret öncesinde Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda açıklama yaptı.

"İRAN'IN KENDİ HALKINA KARŞI UYGULADIĞI ŞİDDET DERHAL SONA ERMELİ"

Bölgedeki barışın ve güvenliğin önemli olduğunu belirten Merz, "İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermeli." dedi. Merz, İran'ın nükleer programını durdurması, İran'dan İsrail'e veya Körfez ülkelerine balistik füzeler fırlatılmaması ve İran'ın bölgede istikrarı bozucu faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti.

"TAHRAN ÜZERİNDEKİ BASKIYI DAHA DA ARTIRMAYA HAZIRIZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Avrupa Birliği'nde (AB) terör listesine alındığını anımsatan Merz, "Tahran üzerindeki baskıyı daha da artırmaya hazırız." diye konuştu. Merz, ABD ve İsrail ile diyalog içinde olduklarını da belirterek "İran'ın nükleer ve silahlanma programının hızlı bir şekilde sona erdirilmesine hizmet edecek görüşmelere hazırız." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Merz: Tahran üzerindeki baskıyı daha da artırmaya hazırız

KÖRFEZ ÜLKELERİNE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI: ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ, GÜVENLİĞİMİZİ VE REFAHIMIZI UZUN VADEDE ARTIRABİLİRİZ

Başbakan olarak Körfez bölgesine ilk ziyaretini yapacağını belirten Merz; Riyad, Doha ve Abu Dabi'de stratejik diyaloğu geliştirmek ve derinleştirmek istediklerini vurguladı. Merz, büyük güçlerin politikayı belirlediği bir dönemde bu tür ortaklıklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını dile getirerek "Bu tür ortaklıklara sahip olursak özgürlüğümüzü, güvenliğimizi ve refahımızı uzun vadede daha iyi koruyabilir ve artırabiliriz." dedi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNİ ARTIK GENEL BİR ŞÜPHE ALTINDA TUTMUYORUZ"

Körfez ülkeleriyle ortaklıkların petrol ve gaz tedarik zincirlerini çeşitlendirme imkanı da sunduğunu anlatan Merz, bu ülkelerle ortaklık kurmak için karşılıklı güven inşa edilmesinin de gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca eleştirel olmayı sürdüklerini de ifade eden Merz, "Ancak Körfez ülkelerini artık genel bir şüphe altında tutmuyoruz. Sorun gördüğümüz yerlerde diyaloğu arıyor ve konular üzerinde konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

  • ha07600760 ha07600760:
    Almanya işine bak sana ne 4 2 Yanıtla
