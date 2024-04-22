Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı

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Tarihçi İlber Ortaylı, Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'e eşlik ederek Sirkeci Garı'ndaki Demiryolu Müzesi'ni gezdirdi.

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta olan Fatih'teki Sirkeci Tren Garı'na geldi.

İLBER ORTAYLI, ALMAN CUMHURBAŞKANI'NA MÜZEYİ GEZDİRDİ

Steinmeier, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül ile Demiryolu Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi, tarihçi İlber Ortaylı'nın anlatımıyla gezen heyet, "Almanya'ya Türk İşçilerin Göçü" temalı sergi ile Türk kadın işçiler ve onların müziklerini konu alan "Gurbette Hasret" sergisini de ziyaret etti.

ALMAN CUMHURBAŞKANI BOĞAZ TURU YAPTI

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Sirkeci Garı'ndaki etkinliğin ardından vapurla Boğaz turu yaptı. Eminönü Arabalı Vapur İskelesi'nden kendileri için özel tahsis edilen vapura binen Steinmeier, seyahati sırasında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in de katıldığı ekonomi çevreleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

TARABYA'DA VAPURDAN İNDİ

İstanbul Boğazı'nda vapurla yaklaşık 1,5 saat yolculuk yapan Steinmeier, Sarıyer Tarabya sahiline geldi. Burada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılanan Steinmeier, bir davet programı için Almanya Büyükelçiliği'nin Tarabya'da bulunan tarihi yazlık rezidansına geçti.

GÜVENLİK HAT SAFHADA

Öte yandan Steinmeier'in vapurla yaptığı İstanbul Boğazı turuna kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve polis botları da eşlik etti.