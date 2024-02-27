Almanya\'da 30 yıldan fazla süredir aranan eski RAF üyesi yakalandı

Almanya'da 1970'te kurulan ve 1988'e kadar faaliyet gösteren radikal sol Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) örgütünün 30 yıldan fazla süredir aranan eski üyesi Daniela Klette, Berlin'de yakalandı.
Klette, Berlin'de göçmen ağırlıklı ve "solun kalesi" olarak görülen Kreuzberg mahallesinde yakalandı.
Yetkililer Klette'nin örgütün "üçüncü nesline" mensup olduğunu, bu grubun 1980'lerde ve 90'larda çeşitli faaliyetler gösterdiğini aktardı.
1991'de örgüt, Almanya'nın Bonn kentindeki ABD elçiliğine silahlı saldırıda bulunmuştu. Klette'nin DNA'sı, olay yerinde tespit edilmişti. Klette o tarihten bu yana aktif olarak aranıyordu.
Ardından Klette'nin de aralarında olduğu düşünülen bir grup militan, 1993 yılında Hessen Eyaleti'ndeki Weiterstadt Cezaevi'ne bombalı saldırı düzenlemişti.
'Baader-Meinhof çetesi' diye de adlandırılan Kızıl Ordu Fraksiyonu (Rote Armee Fraktion), 1970 ve 80'lerde düzenlediği saldırılarla 30'dan fazla kişiyi öldürdü.
Grup, kamuoyunda önde gelen liderlerinden Andreas Baader ve Ulrike Meinhof'un adlarıyla anılıyordu.
RAF en faal olduğu dönemde Batı Almanya'daki seçkin sınıfa ve "Amerikan emperyalizmi"ne savaş açmış ve bankacıları, iş adamlarını, yargıçları ve Amerikan askeri personelini hedef alan saldırılar düzenlemişti.
Baader-Meinhof'un saldırılarında, hedef alınan kişilerin özel korumaları ve şoförleri de öldürülüyordu.
Almanya'nın o dönemdeki en önemli savcısı olan Siegfried Buback'ın 1977'de öldürülmesi, Baader-Meinhof çetesinin en büyük yankı uyandıran eylemlerinden biri oldu.
Buback, otomobiliyle Karlsruhe'ye gitmekteyken trafik ışıklarında durduğunda, yanındaki iki kişiyle birlikte, yaklaşan bir motosikletin arkasındaki kişi tarafından vurularak öldürülmüştü.
20 Nisan 1998 tarihinde RAF'ın logosuyla yayınlanmış bir mektupta örgütün dağıldığı açıklanmıştı. Bunun ardından örgüt içinde bazı üyeler yeraltına çekilmişti.
Ancak RAF'ın üç üyesi, bu tarihten sonraki bazı eylemlerle bağlantılı olarak yıllarca polis tarafından arandı. Bunlar, 65 yaşındaki Daniela Klette, 66 yaşındaki Volker Staub ve Burkhard Garweg.
Almanya'da polis 2015'te bir zırhlı para taşıma aracını hedef alan silahlı soygun girişiminin ardında RAF'ın üç eski militanının bulunduğunu belirlemişti.
Uzmanlar, eski RAF militanlarının yaşlandıkça para sıkıntısı çektiklerini ve bu soygunların ardında şehirlerde yeni bir gerilla savaşı başlatmak gibi bir amaç olmadığını söylüyorlar.
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