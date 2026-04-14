Almanya'da Akaryakıt Vergi İndirimi Planı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'da artan akaryakıt fiyatlarının etkisini hafifletmek isteyen Alman hükümeti, akaryakıtta iki aylık vergi indirimi planlıyor. Maliye Bakanı Lars Klingbeil, indirimin hızlı şekilde hayata geçirileceğini açıklarken; bazı milletvekilleri vergi indirimini fosit yakıt kullanımını teşvik edeceği gerekçesiyle eleştirdi.

Almanya'da Maliye Bakanı Lars Klingbeil, akaryakıt vergilerinde indirimin hızlı şekilde hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan, söz konusu düzenlemelerin en geç mayıs ayı başında karara bağlanmasını hedeflediğini söyledi.

Klingbeil, benzin ve motorinde litre başına yaklaşık 17 centlik vergi indiriminin iki ay süreyle uygulanmasını planlıyor. Ayrıca çalışanlara işverenleri tarafından verilebilecek 1000 euroya kadar olan primin vergiden muaf tutulması öngörülüyor. Bu adımların, İran kaynaklı savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının etkisini hafifletmek amacıyla gündeme geldiği belirtildi.

Ek önlemlerinde alınabileceğini belirten Klingbeil, özellikle Avrupa genelinde "aşırı kar vergisi" uygulanmasının adil olabileceğini ifade ederken, tüm yükün tamamen hafifletilemeyeceğini de kabul etti.

Uluslararası gerilimde sorumluluğun ABD ve İran'a ait olduğunu belirten ve Hürmüz Boğazı'nı kapatılmasını eleştiren Klingbeil, taraflara barış için müzakere çağrısı yaptı. Ayrıca ABD'nin son dönemde Almanya ile yeterli koordinasyon sağlamadan hareket ettiğini belirterek, bunun transatlantik ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) bazı milletvekilleri ise vergi indirimini eleştirerek, bu adımın fosil yakıt kullanımını teşvik ettiğini ve enerji dönüşümüne zarar verdiğini savundu. Eleştirilerde, bunun yerine elektrik vergisinin düşürülmesinin hem vatandaşları rahatlatacağı hem de elektrikli ulaşım ve enerji dönüşümünü destekleyeceği vurgulandı.