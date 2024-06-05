Almanya\'da belediye başkan adayı, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Dünya

Mannheim'da polis memurunun bıçaklanarak öldürülmesinden beş gün sonra bir yerel siyasetçi saldırıya uğradı. Alman basın ajansı DPA'ya göre, saldırıya uğrayan 19.000 İngiliz Sterlini ile bulunan 19 yaşındaki kadın, şimdi gözaltında. Kadının parayı iş kurmak için kullanmayı planladığı bildirildi.

Mannheim'daki AfD derneği, adaylarının seçim posterlerini yırtan bir adamın peşine düştüğünü ve bu kişinin kendisini bıçakla yaraladığını söyledi. Baden-Württemberg eyaletinde polis, 25 yaşındaki bir şüpheliyi tutukladı ve bu kişi, belirgin zihinsel hastalık belirtileri gösterdiği için psikiyatri hastanesine götürüldü.

Polis, şüphelinin mağdurun AfD siyasetçisi olduğunun farkında olduğuna dair somut bir kanıt olmadığını belirtti. Mannheim'daki son olay, bir Afgan sığınmacının bir polis memurunu defalarca bıçakladığı şüphesiyle gözaltına alınmasından sonra gerçekleşti. Polis memuru hastanede hayatını kaybetti. Radikal İslam karşıtı bir grup tarafından düzenlenen miting için hazırlık yapan beş kişi daha saldırıda yaralandı.

Bu cinayet, Almanya'da öfkeye yol açtı ve hükümeti Afganistan'a sınır dışı etmeleri düşünebileceğini açıkladı. Cuma günkü saldırının 25 yaşındaki şüphelisinin, 2013'te mülteci olarak Almanya'ya geldiği ve iki çocuğu olduğu belirtildi. Taliban'ın üç yıl önce iktidara dönmesiyle Afganistan'a sınır dışı işlemleri durdurulmuştu.

Bu şiddet olayları, Almanların Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu ve yedi eyaletteki belediye seçimlerine hazırlanırken gerçekleşti. Avrupa Parlamentosu seçimlerine 27 AB ülkesi katılıyor. AfD, Şansölye Olaf Scholz'un merkez sol Sosyal Demokratlarına karşı ikinci sırayı zorlamaya çalışıyor, ancak aşırı sağ partinin üst düzey adayları ardı ardına skandallarla sarsıldı. Baden-Württemberg'deki üst düzey AfD yetkilisi Markus Frohnmaier, son olayla ilgili olarak Alman medyasına "Şok olduk ve dehşete düştük," dedi.