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Almanya'da cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkum kaçtı - Son Dakika

Almanya'da cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkum kaçtı

Son Güncelleme: 02.11.2023 17:03

Almanya'da Karlsruhe Eyalet Mahkemesi tarafından cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Aleksandr Perepelenko'nun, iki gardiyanın gözetiminde olmasına rağmen Fransa sınırındaki Rheinland-Pfalz eyaletinin Sondernheim beldesinde ormanlık alanda kaçtığı bildirildi. Mahkumun halen bulunamadığı belirtilirken, polis helikopter ve köpeklerle bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Almanya'da cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkumun kaçtığı bildirildi.

Pforzheim Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karlsruhe Eyalet Mahkemesince 2012'de cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 43 yaşındaki Aleksandr Perepelenko'nun, iki gardiyanın gözetiminde olmasına rağmen Fransa sınırındaki Rheinland-Pfalz eyaletinin Sondernheim beldesinde ormanlık alanda kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, Perepelenko'nun ayak kelepçesinin daha sonra Germersheim kentinde bulunduğu aktarıldı.

İki gardiyanın mahkumu planlı şekilde gezdirmeye çıkardığı ifade edilen açıklamada, 1,85 metre boyundaki mahkumun helikopter ve polis köpekleriyle bölgede arandığı belirtildi.

Pforzheim polisinin, halktan yardım istemesine rağmen mahkumu halen bulamadığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Bruchsal Cezaevinde kalan Perepelenko, postacı Georg K'yi öldürmekten 7 Mayıs 2012'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Almanya'da cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkum kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkum kaçtı - Son Dakika
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