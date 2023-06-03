Almanya'da PKK yandaşları camilere saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Almanya'da PKK yandaşları camilere saldırdı

Almanya'da PKK yandaşları camilere saldırdı

03.06.2023 19:30

Almanya'nın Bremen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Selimiye Camisi'ne gelen terör örgütü PKK yandaşı, duvarda asılı halde duran Türk bayrağını koparıp farklı bir noktada yaktı. Duisburg kentindeki DİTİB Merkez Cami'ye ise ırkçı ifadelerin yer aldığı tehdit mektubu gönderildi.

Almanya'da camilere yönelik saldırılar ve tehditler sürüyor. Bremen'de DİTİB'e bağlı Selimiye Camisi'nin önüne gelen terör örgütü PKK yandaşı bir şahıs, duvara asılan Türk bayrağını kopartarak olay yerinden kaçtı. Terör örgütü yandaşının daha sonra Türk bayrağını yaktığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Bremen Selimiye Camisi Dernek Başkanı Hidayet Tekin, Türk bayrağına yapılan saldırıyı polise bildirdiklerini, camide yardım etkinliği için hazırlık yaptıklarını ve bu nedenle bayrak astıklarını belirtti. Camilerin önüne Türk bayrağı ile birlikte Alman ve DİTİB bayraklarının da asıldığını ifade eden Tekin, "Terör örgütü yanlısı saldırganın hedefinin sadece Türk bayrağı olduğunu kameradan gördük. Ana cadde üzerinde yüzünü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile kapatan saldırganın Türk bayrağımızı kopartıp bayrakla birlikte kaçtığını gördük. Hemen ardından polisi arayarak bilgi verdik ve kamera kayıtlarını paylaştık. Polis inceleme başlattı" dedi.

SALDIRI ANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Saldırının büyük tepkiye yol açtığını aktaran Tekin, saldırganın sosyal medya hesabından saldırı anlarını paylaştığını da tespit ettiklerini ifade etti. Tekin, terör örgütü yandaşının saldırı anının beraberindeki kişi ya da kişiler tarafından çekildiğini, daha sonra bir parkta bayrağı yaktığının göründüğünü aktardı. Tekin, "Türk bayrağımıza yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

CAMİYE TEHDİT MEKTUBU GÖNDERİLDİ

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde ise DİTİB'e bağlı Merkez Cami'ye ırkçı ifadelerin yer aldığı tehdit mektubu gönderildi. Duisburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın, gönderilen mektubu emniyet teşkilatıyla paylaştıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Aydın, "Bugün posta yoluyla camimize üzerinde gamalı haç ve 'NSU 2.0' imzası bulunan tehdit içerikli mektup gönderildi. Derin üzüntü duyuyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz" dedi. Aydın, camiye şimdiye kadar kadar 12'den fazla tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildiğini belirtti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Almanya, PKK, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da PKK yandaşları camilere saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
21:23 Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 Mağlup Etti
21:23 Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti
21:19 1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti
21:18 Fenerbahçeliler bunu da gördü! Derbiyi kazanan Galatasaray 32 yıl sonra bir ilke imza attı
21:09 Kadın doğum doktoruna saldıran adam, 7 yıl önce eşine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti
21:05 ABD'de bir adam, konferans basıp konuşmacıyı tokatladı: Eşime ne yaptığını biliyorum
21:00 Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti
20:55 Son Dakika: Galatasaray, şampiyon olarak çıktığı derbide Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi
20:27 Venezuela'da Altın Madeninde Göçük: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
20:26 Venezuela'da altın madeninde göçük: 12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2023 21:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da PKK yandaşları camilere saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement