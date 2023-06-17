Almanya'da tren istasyonunda oklu saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Almanya'da tren istasyonunda oklu saldırı: Bir kişi yaralandı

18.06.2023 00:34

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Peine tren istasyonunda bir kişinin yayalara ok attığı saldırıda bir kişi yaralandı. Saldırganın aşırı sağcı olup olmadığı araştırılıyor. Saldırganın ok ve yayın yanı sıra bir bıçak da taşıdığı bilgisi paylaşıldı. Saldırıda yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor. İçişleri Bakanı Daniela Behrens, saldırının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Peine tren istasyonunda 29 yaşındaki bir şahıs dehşet saçtı. Şahıs, tren bekleyen yolculara ok ile saldırdı.

Almanya'da tren istasyonunda oklu saldırı

ÜZERİNDEN OK, YAY VE BIÇAK ÇIKTI

OIayda 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan saldırganın üzerinden ok ve yayın yanı sıra bıçak da çıktı. Braunschweig polisinden yapılan açıklamada, saldırganın kıyafeti ve görünüşünden dolayı saldırının aşırı sağcı motivasyonla yapıldığı olasılığının dışlanamayacağı aktarılan açıklamada, psikolojik sorunları olduğu emarelerini de taşıdığı belirtti. Açıklamada, saldırıda yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan 22 yaşındaki bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Almanya'da tren istasyonunda oklu saldırı

İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Aşağı Saksyona İçişleri Bakanı Daniela Behrens de yaptığı açıklamada, saldırıda özelikle yabancı düşmanı ipuçlarının bulunup bulunmadığının araştırıldığı bilgisini paylaşarak, saldırının tüm yönleriyle araştırılması ve bu korkakça eylemin arka planının aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Almanya'da tren istasyonunda oklu saldırı

AŞIRI SAĞCI ROCK GRUBUNUN TİŞÖRTÜNÜ GİYMİŞ

Behrens, polisin kararlı müdahalesiyle daha fazla kişinin zarar görmediğini belirterek, kısa sürede faili gözaltına alan polise teşekkür etti. Öte yandan Braunschweiger Zeitung gazetesinin haberinde saldırganın aşırı sağcı bir rock grubunun tişörtünü giydiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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