Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık - Son Dakika
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Dünya

Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık

Almanya\'dan Eurofighter\'a yeşil ışık

Türk Hava Kuvvetleri için Eurofighter Typoon savaş uçağı alımı için engel olan Almanya, teknik görüşmelerin başlamasına izin verdi. İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan teknik bir heyet Türkiye geldi. Görüşmelerin 3 hafta sürmesi bekleniyor.

11.10.2024 20:15
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Türkiye'nin, dört Avrupa ülkesinin konsorsiyumuyla ürettiği Eurofighter Typoon savaş uçaklarından 24 adet tedarik talebiyle ilgili Almanya engeli ortadan kalkıyor. Alman hükümetinin Eurofighter Typoon satışına yönelik teknik görüşmelerin başlamasına onay verdiği öğrenildi.

İLK AŞAMADA 24 SAVAŞ UÇAĞI ALINACAK

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, teknik görüşmelerin ardından Almanya'nın da satışa nihai onay vermesi halinde Türkiye, ilk aşamada 24 adet Eurofighter savaş uçağını mümkün olan en kısa sürede alacak. Sürecin ileriki aşamalarında bu sayı 40'a tamamlanacak.

Eurofighter savaş uçaklarının tedarik edilmesiyle Türk Hava Kuvvetleri envanterine ilk kez AESA radara sahip uçaklar girmiş olacak. Uzmanlar, Milli savaş uçağı KAAN'ın ve F-16 Blok 70 savaş uçaklarının envantere girmesine kadar geçecek süreçte en uygun çözümün Eurofighter olacağını vurguluyor.

40 UÇAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir süre önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye, İngiltere ve İspanya ile görüşerek 40 adet Eurofighter temini çalışmalarını sürdürüyor. Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar" demişti. Uzun süredir Türkiye'ye silah ve savunma ekipmanları satışını engelleyen Almanya'nın, son günlerde bu tavrını yumuşattığına dönük işaretler gelmeye başlamıştı. Almanya'nın Türkiye'ye yaklaşık değeri 336 milyon euro olan bir silah paketinin satışına yeşil ışık yaktığına yönelik haberler Alman basınına yansımıştı.

OLAF SCHOLZ 19 EKİM'DE TÜRKİYE'DE

Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Scholz'un gelecek hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceğini, 19 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini belirtti. Büchner, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleneceğini aktardı. Büchner, Eurofighter satışı konusunda Almanya hükümetinin tutumuna ilişkin bir soru üzerine de yapılacak görüşmelerle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini, bunun dışında bilindiği gibi silah ihracatına ilişkin burada ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını dile getirdi. Bir gazetecinin "Bu ziyaretle ilgili yeni bir şey beklememiz gerekir mi?" sorusunu Büchner, silah ihracatına ilişkin bir şey söylemeyeceğini ve duyuracak bir şeyin olmadığını yineleyerek "Ancak elbette Alman Şansölyesi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ziyaretinden her zaman yeni bir şeyler bekleyebilirsiniz." diye yanıtladı.

Türk Hava Kuvvetleri, Teknoloji, İspanya, Türkiye, Almanya, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık - Son Dakika

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