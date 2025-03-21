Almanya'dan İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının Türkiye için endişe verici olduğunu, gelişmenin Berlin ve Brüksel'in Ankara ile ilişkileri iyileştirme çabalarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Brüksel'deki bir Avrupa Birliği (AB) toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Scholz, İmamoğlu'nın tutuklanmasını kınadı ve kendisine yönelik baskıların sona erdirilmesini talep etti.

Scholz, Berlin ve Brüksel'in son yıllarda Ankara ile ilişkileri iyileştirmek için yoğun çaba harcadığını belirterek, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının bu çabaları olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Bu durum Türkiye'deki demokrasi açısından endişe verici olduğu gibi Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından da kaygı verici" diyen Scholz, muhalefetin yargı yoluyla engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, Türkiye hükümetine muhalefet üzerindeki baskıyı kaldırma ve siyasi rekabeti yasal ve adil bir zeminde yürütülmesini sağlama çağrısında bulundu.

?