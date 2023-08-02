Almanya'dan Mısır'a giden gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'dan Mısır'a giden gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyor

02.08.2023 12:17

Almanya'dan Mısır'a doğru hareket eden ve yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın hala devam ediyor. Yangın nedeniyle gemiye müdahale edilemiyor ve alabora olma tehlikesi bulunuyor. Durumu izlemek için 8 kurtarma gemisi görevlendirilirken, çevre örgütleri ve Dünya Denizcilik Örgütü de olayı yakından takip ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinde 24 Temmuz'da başlayan yangın sürüyor.

Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden gemi, dün gece zincirinden kurtularak Alman karasularına doğru sürüklendi. Ancak çok geçmeden durum tekrar kontrol altına alındı.

ALABORA TEHLİKESİ VAR

25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu gemiye, söndürme suyu kullanılması durumunda alabora olma tehlikesinden dolayı müdahale edilemiyor. Geminin alabora olması durumunda yakıtın suya karışacağı ve bu kötü senaryonun büyük bir çevre felaketine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

DÜNYA DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ TAKİPTE

Kargo gemisinin yakınında durumu izleyen 8 kurtarma gemisinin bulunduğu kaydedildi. Dünya Denizcilik Örgütü olayın büyük bir çevre felaketine dönmemesi için güvenlik önlemlerini incelerken, çok sayıda çevre örgütü de olayı yakından takip ediyor. Yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 22 mürettebat ise hafif yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Almanya, Mısır, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Mısır'a giden gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:12 7 büyüklüğünde deprem İstanbul'a ne yapar? Bakan'ın sözleri "Eyvah" dedirtiyor
13:07 7 büyüklüğünde deprem İstanbul'a ne yapar? Bakan'ın sözleri "Eyvah" dedirtiyor
12:18 Yalı Çapkını Dizisinin Oyuncusu Buçe Buse Kahraman, Sevgilisiyle Pozunu Paylaştı
12:13 Yalı Çapkını'nın Pelin'i sır gibi sakladığı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
12:03 Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü başladı! 2 isimle yollar ayrıldı, kadro dağıldı
11:51 Yılmaz Erdoğan, 20 yıl sonra televizyona dönüyor
11:47 Bomba gelişme! Yılmaz Erdoğan 20 yıl sonra televizyona dizi çekecek
11:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 ile yeni emniyet müdürü atadı
11:26 52 ile yapılan atamalar sonrası kulisler bu iddia ile çalkalanıyor: Süleyman Soylu'ya yakın olan isimler tek tek gönderiliyor
11:25 Almanya'dan Mısır'a giden gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 13:24:04. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Mısır'a giden gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement