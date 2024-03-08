Almanya'da, Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg şehrindeIn Terra Veritas firması tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bin iskeletten oluşan büyük bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.
Firmanın sahibi Julian Decker, yaptığı açıklamada, toplu mezara ilk kez rastladıklarında şaşkına döndüklerini ve başlangıçta bu alanın II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir mezarlık olabileceğini düşündüklerini söyledi. Ancak arkeologlar, toplu mezarlardaki iskeletlerin 1632-1633 yıllarında yaşanan veba salgınından kaynaklandığını tespit etti.
Bilim insanları, kazılar sırasında 1634'e ait bir not da buldu. Bu notta, 15 bin kişinin öldüğü ve vebanın neden olduğu yıkımın anlatıldığı belirtildi.
Nürnberg'ün tarihi miraslarını koruma biriminden Melanie Langbein, 8 ayrı çukurda en az 100 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.
Langbein, şehrin 14. yüzyıldan sonra her on yılda bir salgınlarla mücadele ettiğini ve bu toplu mezarların, Hıristiyan defin geleneklerine uygun şekilde düzenlenmeye vakit kalmadan hızla gömülmüş olabileceğini açıkladı.
Langbein, salgının, 1618-1648 yılları arasında yaşanan Otuz Yıl Savaşları'nın etkisiyle arttığını ve o dönemde Nürnberg sakinlerinin çok zor koşullarda yaşadığını vurguladı.
Decker ise, tespit edilen iskelet sayısının 2 bine kadar çıkabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Yetkili, bu durumda söz konusu mezarlığın Avrupa'daki en büyük toplu mezarlık haline gelebileceğine dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da 17. yüzyıla ait büyük bir toplu mezar bulundu - Son Dakika
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'deki kadınların savaş nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, 'Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor' dedi. Lahbib, panelde yaptığı konuşmada dünya genelinde çatışmalardan en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguladı. Ayrıca Belçika, Ürdün ile birlikte Gazze'ye insani yardım yapma kararı aldı.
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