Almanya'da 17. yüzyıla ait büyük bir toplu mezar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya'da 17. yüzyıla ait büyük bir toplu mezar bulundu

Almanya\'da 17. yüzyıla ait büyük bir toplu mezar bulundu

Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, 1632-1633 yıllarında yaşanan veba salgınına bağlı olarak oluşan bin iskeletten oluşan büyük bir toplu mezar bulundu. Kazılar sırasında 1634'e ait bir not da bulunurken, yetkililer mezarlıkta bulunan iskelet sayısının 2 bine kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

08.03.2024 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da, Bavyera eyaletine bağlı Nürnberg şehrindeIn Terra Veritas firması tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında bin iskeletten oluşan büyük bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi.

Firmanın sahibi Julian Decker, yaptığı açıklamada, toplu mezara ilk kez rastladıklarında şaşkına döndüklerini ve başlangıçta bu alanın II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir mezarlık olabileceğini düşündüklerini söyledi. Ancak arkeologlar, toplu mezarlardaki iskeletlerin 1632-1633 yıllarında yaşanan veba salgınından kaynaklandığını tespit etti.

Bilim insanları, kazılar sırasında 1634'e ait bir not da buldu. Bu notta, 15 bin kişinin öldüğü ve vebanın neden olduğu yıkımın anlatıldığı belirtildi.

Nürnberg'ün tarihi miraslarını koruma biriminden Melanie Langbein, 8 ayrı çukurda en az 100 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtti.

Langbein, şehrin 14. yüzyıldan sonra her on yılda bir salgınlarla mücadele ettiğini ve bu toplu mezarların, Hıristiyan defin geleneklerine uygun şekilde düzenlenmeye vakit kalmadan hızla gömülmüş olabileceğini açıkladı.

Langbein, salgının, 1618-1648 yılları arasında yaşanan Otuz Yıl Savaşları'nın etkisiyle arttığını ve o dönemde Nürnberg sakinlerinin çok zor koşullarda yaşadığını vurguladı.

Decker ise, tespit edilen iskelet sayısının 2 bine kadar çıkabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Yetkili, bu durumda söz konusu mezarlığın Avrupa'daki en büyük toplu mezarlık haline gelebileceğine dikkat çekti.

Almanya'nın Nürnberg şehrinde 1000 iskeletten oluşan büyük bir toplu mezar bulundu
Almanya'nın Nürnberg şehrinde 1000 iskeletten oluşan büyük bir toplu mezar bulundu
Almanya'nın Nürnberg şehrinde 1000 iskeletten oluşan büyük bir toplu mezar bulundu

Nürnberg, Bavyera, Almanya, Dünya, Yaşam, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da 17. yüzyıla ait büyük bir toplu mezar bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Belçika Dışişleri Bakanı: Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor
    16:40 Belçika Dışişleri Bakanı: Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor

    Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazze'deki kadınların savaş nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, 'Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor' dedi. Lahbib, panelde yaptığı konuşmada dünya genelinde çatışmalardan en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguladı. Ayrıca Belçika, Ürdün ile birlikte Gazze'ye insani yardım yapma kararı aldı.

  • AB, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturacak
    16:32 AB, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturacak

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulacağını duyurdu. İngiltere de ABD ile birlikte çalışarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi planlıyor.

  • Gazze'de İsrail Saldırılarında Yıkılan Caminin Enkazı Yanında Cuma Namazı
    16:27 Gazze'de İsrail Saldırılarında Yıkılan Caminin Enkazı Yanında Cuma Namazı

    Saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler, ramazan ayı öncesindeki son cuma namazını İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camii'nin enkazı yanında eda etti. Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin sığındığı Refah kentindeki Faruk Camii de bunlardan biri. Bombardıman nedeniyle yerleşkesi enkaza dönen caminin sadece minaresi ayakta duruyor. İsrail saldırısı nedeniyle yıkılan Faruk Camii'si yerleşkesinde ibadet edilemiyor. Ramazan ayı öncesi son cuma namazını kılmak isteyen yüzlerce Filistinli, Faruk Camii'nin enkazı yanında toplandı. Her yaştan Filistinli, yere serilen sedirler üzerinde cuma namazını caminin enkazı arasında eda etti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bombalanan 500'den fazla cami enkaza döndü.

  • Paris'te Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi
    16:11 Paris'te Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi

    Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Kadın haklarını savunan derneklerin düzenlediği yürüyüşte gerilim artarken, polis birkaç göstericiye müdahale etti ve bir kişiyi sertçe alandan uzaklaştırdı. Gösteride bazı dükkanların vitrinine cinsiyetçilik karşıtı yazılar yazıldı ve birine pembe boya püskürtüldü.

  • TDV, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor
    16:09 TDV, Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor

    Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen yardım dağıtım programıyla Arnavutluk'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıyor. Programda Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TDV Genel Müdürü İzani Turan ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı. TDV destekleriyle ülke genelinde ramazan ayı vesilesiyle 600 gıda paketi dağıtılacak.

  • ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
    16:00 ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var

    Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Kutuların Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğü belirtildi. Gazze'deki hastanelere götürülen yaralıların durumu ise henüz bilinmiyor.


16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
14:49 Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla indi
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 16:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da 17. yüzyıla ait büyük bir toplu mezar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement