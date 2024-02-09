Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! 40 bin euroluk maaş rütbe yükseldikçe artacak - Son Dakika
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Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! 40 bin euroluk maaş rütbe yükseldikçe artacak

Zorunlu askerliğin kaldırıldığı ve askere gönüllü gitmek isteyenlerin sayısının da yeterli olmadığı Almanya'da gündeme ''lejyoner taburları'' geldi. İlk hedefi ülkede doğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan Türk gençlerini askere almak olarak belirleyen Alman ordusunun planını gerçekleştirmesi durumunda bir kısmının ''Paralı Türk askerler''den oluşacağı yorumları yapılıyor. Askere alınan bir Türk, yılda yaklaşık 40 bin Euro maaş alabilecek ve rütbe yükseldikçe maaş artacak.

09.02.2024 09:46  Güncelleme: 09:50
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Almanya zorunlu askerliğin kaldırılması ve gönüllü asker sayısının yetersizliği nedeniyle asker açığını kapatmak adına yeni arayışlara girdi. İlk olarak, ülkede doğmuş- büyümüş ve Alman vatandaşı olan Türk gençleri askere alınacak. Plan gerçekleşirse, Alman Ordusu'nun bir kısmı 'Paralı Türk askerlerden oluşacak. Askere alınan bir Türk, aylık 100 bin TL'den fazla maaş alacak ve rütbe yükseldikçe rakam da artacak.

"LEJYONER TABURU" KURACAKLAR

Yıllardır ülkede yaşayan, uyum sağlamış ve Alman vatandaşı olmuş yabancıların asker yapılmasını gündemine alan Alman ordusu deyim yerindeyse bir "lejyoner taburu" kuracak.

İLK HEDEF ÜLKEDE DOĞUP BÜYÜYEN TÜRK KÖKENLİLER

Rusya ile savaşın yayılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Alman ordusu, ilk hedef olarak ülkede doğup büyüyen, Alman vatandaşlığını almış Türk kökenli vatandaşları gözüne kestirdi.

Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! Aylık 100 bin liralık maaş rütbe yükseldikçe artacak

YILDA 1 MİLYON 300 BİN LİRADAN FAZLA GELİR

Askere alınan bir Türk'ün yılda yaklaşık 40 bin euro (1 milyon 322 bin TL) kazanabileceği konuşulurken, rütbenin yükselmesi durumunda maaşlar da artacak.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI HABERLERİ DOĞRULADI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre gündeme gelen gelişmeyi doğrulayan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı açıklamada "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız" dedi.

"ALMANYA'DA TARİFE UYAN TEK GRUP TÜRKLER"

Tartışmalar sürerken, bir çok güvenlik uzmanı, ülkedeki yabancı kökenlilerin hem memur olabildiğini hem de zaten polis ve diğer güvenlik birimlerinde görev aldığını belirterek, askerlik için de uygun olabileceğini ifade ediyor.

Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung da plana destek verenlerden. Jung, "Eğer yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan, vatandaşlığı almış gençler olursa, bunu kesinlikle değerlendirebiliriz" açıklaması yaptı. Ülkede bu tarife uyan tek grup ise Türkler.

Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! 40 bin euroluk maaş rütbe yükseldikçe artacak

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kamil Toygar : Bu para az kesenin ağzını açarsa gitmeyi düşünürüm. Nasıl olsa kendi öz vatanımda başımı sokacak ne bir evim, ne arabam, ne bir karış toprağım var ülkeyi zaten mülteciler kuşatmış anladım ki bizim ülkede anca biz ölünce bize verecekleri iki metre uzunluğunda ve seksen santimetre genişliğinde sadece mezar yerimiz olacak 162 52 Yanıtla
  • Kamil Toygar : Şimdi eleştirenler olacaktır bu ülke için milyonlarca kişi can verdi şehit oldu bu ülke toprakları ve egemenlik için ama ülke yabancıdan mülteciden geçilmiyor. Uğruna can verilen vatan toprakları zaten yabancılara parsel parsel para ile satılırken o şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. 116 21
  • Serkan Basar: Söz konusu vatansa gerisi teferruat 51 29 Yanıtla
  • XYZ: Belli ki savasa hazirlaniyor, Türk' leri kullanacak 72 7 Yanıtla
  • Egemen F: Naziler gidip kendileri savaşsın.... 64 10 Yanıtla
  • Kamil Toygar : Bu para az kesenin ağzını açarsa gideriz 24 35 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç: Gurbetçi vatansever kardeşlerimiz Türkiye'de zorunlu askerligi para ile verip yapmazken, Almanya'da askere gidip eoro kazanacaklar.keşke Türkiye'de gönüllü askerlik olabilse 36 6 Yanıtla
  • Rumeysa Gül: ayda 3 bin euroya paralı askerlik peh 26 11 Yanıtla
  • suna genç: orduya adam bulamıyor. bilmen lazım Almanya savaşta yenildiğinden bu yana düzenli ordu kurması yasak bir ülke! 12 6
  • XYZ: Kamil kardesim ne guzel özetledi, maalesef aci ama gerçek. 10 3 Yanıtla
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Son Dakika Dünya Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! 40 bin euroluk maaş rütbe yükseldikçe artacak - Son Dakika


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