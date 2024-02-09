Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor! 40 bin euroluk maaş rütbe yükseldikçe artacak

Dünya

Almanya zorunlu askerliğin kaldırılması ve gönüllü asker sayısının yetersizliği nedeniyle asker açığını kapatmak adına yeni arayışlara girdi. İlk olarak, ülkede doğmuş- büyümüş ve Alman vatandaşı olan Türk gençleri askere alınacak. Plan gerçekleşirse, Alman Ordusu'nun bir kısmı 'Paralı Türk askerlerden oluşacak. Askere alınan bir Türk, aylık 100 bin TL'den fazla maaş alacak ve rütbe yükseldikçe rakam da artacak.

"LEJYONER TABURU" KURACAKLAR

Yıllardır ülkede yaşayan, uyum sağlamış ve Alman vatandaşı olmuş yabancıların asker yapılmasını gündemine alan Alman ordusu deyim yerindeyse bir "lejyoner taburu" kuracak.

İLK HEDEF ÜLKEDE DOĞUP BÜYÜYEN TÜRK KÖKENLİLER

Rusya ile savaşın yayılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Alman ordusu, ilk hedef olarak ülkede doğup büyüyen, Alman vatandaşlığını almış Türk kökenli vatandaşları gözüne kestirdi.

YILDA 1 MİLYON 300 BİN LİRADAN FAZLA GELİR

Askere alınan bir Türk'ün yılda yaklaşık 40 bin euro (1 milyon 322 bin TL) kazanabileceği konuşulurken, rütbenin yükselmesi durumunda maaşlar da artacak.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI HABERLERİ DOĞRULADI

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre gündeme gelen gelişmeyi doğrulayan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı açıklamada "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız" dedi.

"ALMANYA'DA TARİFE UYAN TEK GRUP TÜRKLER"

Tartışmalar sürerken, bir çok güvenlik uzmanı, ülkedeki yabancı kökenlilerin hem memur olabildiğini hem de zaten polis ve diğer güvenlik birimlerinde görev aldığını belirterek, askerlik için de uygun olabileceğini ifade ediyor.

Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung da plana destek verenlerden. Jung, "Eğer yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan, vatandaşlığı almış gençler olursa, bunu kesinlikle değerlendirebiliriz" açıklaması yaptı. Ülkede bu tarife uyan tek grup ise Türkler.