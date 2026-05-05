Alzheimer\'in Belirtileri Öncesi İlerlemesi Keşfedildi

05.05.2026 21:18
Yeni araştırma, Alzheimer'ın biyolojik değişimlerinin belirtiler başlamadan önce başladığını gösterdi.

YENİ bir araştırma, Alzheimer hastalığının belirtiler ortaya çıkmadan çok daha önce biyolojik olarak ilerlemeye başlayabileceğini gösterdi.

Bilim insanları, Alzheimer hastalığının çoğu insanın fark ettiğinden çok daha erken başlayabilen gizli bir evresini ortaya çıkardı. Çalışmada, hafıza kaybının fark edilir hale gelmeden çok önce ince biyolojik değişikliklerle başlamış olabileceği bildirildi. Yeni yapılan araştırmada, bir insanın yaşamı boyunca beyin ve kandaki temel değişikliklerin ne zaman hızlanmaya başladığı takip edildi. Bulgular, hastalığın tespiti ve önlenmesi için en etkili zamanlamaya dair önemli ipuçları sundu.

Uzmanlar, Alzheimer hastalığının günümüzde kesin bir tedavisi bulunmadığını belirterek, biyolojik değişimlerin genellikle ne zaman ortaya çıktığını belirlemeyi amaçladıklarını söyledi. Bu değişikliklerin daha erken tespit edilmesinin, hastalara ve ailelerine plan yapmaları, bakım aramaları ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilecek tedavilerden yararlanmaları için daha fazla zaman kazandırabileceği ifade edildi.

'SAĞLIK GÖSTERGELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİK GENELLİKLE 50'Lİ YAŞLARIN SONUNDA BAŞLIYOR'

Araştırmayı gerçekleştiren ekip, yaklaşık 2 bin 100 katılımcının verilerini analiz etti. Alzheimer ile ilişkili değişimlerin ne zaman hızlanmaya başladığını tesit etmek için kan biyobelirteçleri, beyin taramaları ve bilişsel performans dahil olmak üzere çeşitli ölçümleri inceledi. Çalışmanın ilk yazarı olan Doçent Mingzhao Hu, "Bu toplum temelli çalışma, kanda ve görüntülemede ölçülen birden fazla Alzheimer biyobelirteci ile bilişin yaşa bağlı örüntülerine bütüncül bir bakış sunuyor. Sağlık göstergelerindeki değişikliklerin daha belirgin hale geldiği yaşları tahmin ediyor. Sonuçlar bu değişimlerin çoğunun genellikle 50'li yaşların sonlarından 70'li yaşların başlarına kadar gerçekleştiğini gösteriyor" dedi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Jonathan Graff-Radford ise "Alzheimer araştırmaları önleme ve daha erken tedaviye yöneldikçe, kan biyobelirteçleri bu tedaviler için en uygun kişilerin belirlenmesinde merkezi bir rol oynayacak. Bu biyobelirteçlerin ne zaman değişmeye başladığını ve bilişsel bozulmayla ne zaman ilişkilendiğini bilmek, önleyici taramaların en büyük etkiyi hangi yaşlarda gösterebileceğini anlamamıza yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

'ALZHEIMER ARAŞTIRMALARINDA KAN TESTLERİ ÖNEMLİ'

Araştırmaya göre; Alzheimer hastalığının ilerleyişine dair zaman çizelgesinin haritalanması, bakım yaklaşımının daha çok ileri evrelere odaklanmak yerine erken teşhise kaydırılmasına yardımcı olabilir. Çalışma ayrıca Alzheimer araştırmaları ve bakımında kan testlerinin artan önemine dikkat çekiyor. Bu testler, beyin görüntülemeye benzer eğilimler göstererek hastalıkla ilişkili değişimleri izlemeye ve daha yüksek risk altındaki kişileri belirlemeye yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Graff-Radford, nüfus taraması düşünüldüğünde, en kritik konunun zamanlama olduğunu vurgulayarak, "Biyobelirteçler değişmeden çok erken başlamak istemezsiniz ve bu çalışma, bu sorunu ele almaya başlamamıza yardımcı oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
