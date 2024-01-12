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Amazon Ormanlarında 10,000 Kişiye Ev Sahipliği Yapmış Şehir Keşfedildi - Son Dakika
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Amazon Ormanlarında 10,000 Kişiye Ev Sahipliği Yapmış Şehir Keşfedildi

Amazon ormanlarının derinliklerinde, 2000 yıl önce toprağa gömülen ve 1000 yıl varlığını sürdüren bir şehir bulundu. Ekvador'daki And Dağları'nın eteklerinde, Upano Vadisi'nde yer alan bu gizemli şehir, lazer teknolojisi ile ortaya çıkarıldı. Şehirde yaklaşık 10,000 kişi yaşamış olabileceği düşünülüyor. Keşif, antik Amazon'un yaşanabilir olduğunu kanıtlamıştır.

Amazon Ormanlarında 10,000 Kişiye Ev Sahipliği Yapmış Şehir Keşfedildi
12.01.2024 - 14:51,
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Amazon ormanlarının derinliklerinde, 2000 yıl önce toprağa gömülen, 1000 yıl varlığını sürdürmüş ve 10,000 kişiye ev sahipliği yapmış bir şehir bulundu.

Ekvador'daki And Dağları'nın eteklerinde, Upano Vadisi'nde yer alan gizemli şehir lazer teknolojisi ile ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 6.000 kil höyüğü üzerine konutlar ve törensel yapılar inşa edilmiş, bu höyükler tarım alanları ile çevrelenmiş ve drenaj hendekleri bulunmaktadır. En geniş yollar 33 fit genişliğinde olup 6 ila 12 mil boyunca uzanmaktadır.

Araştırmacı Antoine Dorison, yerleşkenin en az 10.000 kişiye ev sahipliği yaptığını ve zirvesinde 15.000 ila 30.000 kişi olabileceğini belirtiyor. Bu, Birleşik Krallık'ın en büyük metropolü olan Roma dönemi Londra'nın tahmini nüfusuna eşdeğerdir.

Keşif, antik Amazon'un yaşanabilir olup olmadığı konusundaki tartışmaya son verdi.

Yaklaşık 30.000 kişiden oluşan Upano halkı, M.Ö. 300 ila 600 yılları arasında gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Yaklaşık 200 yıl sonra, Huapula medeniyeti ile ilişkilendirilen kişiler bölgeye yerleşti. Güney Amerika'ya varan Avrupalılar zamanında, bir zamanlar canlı olan kasabaların çoğu orman tarafından büyük ölçüde gömülmüştü.

Yerleşim ağı, baş araştırmacı Stephen Rostain ve diğer araştırmacılar tarafından Science dergisinde yayımlanan bir makalede detaylı olarak anlatıldı. Rostain, bölgede yaklaşık 20 yıl önce toprak höyüklerini fark ettiğini ancak o zamanlar "her şeyin nasıl bir araya geleceğini" emin olmadığını söyledi. Ancak şimdi bu "inanılmaz" keşfi kutluyor.

Rostain, "Bu kayıp şehirler vadisiydi," diyor. "İnanılmaz." Araştırmacılar, "geniş tarım drenajları ve teraslar ile birlikte farklı şehir merkezlerini birbirine bağlayan onlarca kilometrelik karmaşık bir yol sistemini tanımladılar. Ekip, "Yoğun bir ön-Hispanik şehir merkezi sisteminin" yaklaşık 2500 yıl önce (M.Ö. 500 civarı) bu bölgede yaşayan eski Upano halkına bağlı olduğunu belirtti. Bu, "çok yoğun bir yerleşim ve son derece karmaşık bir toplum gösteriyor" dedi. Bu bölge için gerçekten de tarihi bir öneme sahiptir.

Amazon Ormanları'nda 200 yıl önce toprağa gömülen antik şehir bulundu
Amazon Ormanları'nda 200 yıl önce toprağa gömülen antik şehir bulundu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amazon, Teknoloji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amazon Ormanlarında 10,000 Kişiye Ev Sahipliği Yapmış Şehir Keşfedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amazon Ormanlarında 10,000 Kişiye Ev Sahipliği Yapmış Şehir Keşfedildi - Son Dakika
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