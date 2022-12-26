ABD Başkan Yardımcısı Harris'e NOEL hediyesi! Kapısının önünde inanılmaz bir görüntü oluştu - Son Dakika
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ABD Başkan Yardımcısı Harris'e NOEL hediyesi! Kapısının önünde inanılmaz bir görüntü oluştu

26.12.2022 15:18

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evine NOEL hediyesi olarak otobüslerle 140 göçmen gönderildi. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "zalimce, tehlikeli ve utanç verici bir gösteri" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Washington'daki konutunun yakınına çok sayıda göçmeni taşıyan üç otobüs gönderildi. Beyaz Saray, bu olayı geçmişte kuzey şehirlerine göçmen otobüsleri gönderen Teksas Valisi Greg Abbott'ın üzerine attı. Ancak, Harris'in konutuna ulaşan otobüsleri Abbott'un gönderdiği doğrulanmadı.

BEYAZ SARAY: ZALİMCE

NBC'nin aktardığına göre Beyaz Saray yaptığı açıklamada otobüslerin gönderilmesini "zalimce, tehlikeli ve utanç verici bir gösteri" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray sözcüsü Abdullah Hasan, "Vali Abbott Noel arifesinde hiçbir Federal ya da yerel makamla koordinasyon kurmadan çocukları dondurucu soğukta yol kenarında terk etti. Defalarca söylediğimiz gibi, Başkan Biden'ın göreve geldiği ilk gün Kongre'ye gönderdiği kapsamlı göçmenlik reformu ve sınır güvenliği tedbirleri gibi gerçek çözümler üzerinde Cumhuriyetçi ya da Demokrat herkesle çalışmaya hazırız, ancak bu siyasi oyunlar hiçbir şeyi başaramaz ve sadece hayatları tehlikeye atar" dedi. Göçmenlerden bazıları, kendilerine battaniye verilerek bölgedeki yerel barınaklara götürüldü" dedi.

AKTİVİSTLERDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardımlaşma Ağı organizatörü Madhvi Bahl, NBC News'e yaptığı açıklamada, Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'deki ülkelerden yaklaşık 140 göçmenin Teksas'tan Washington'a geldiğini belirterek, olayı "korkunç" olarak nitelendirdi.

Göçmen Dayanışma Karşılıklı Yardımlaşma Ağı gönüllüsü Amy Fischer CNN'e yaptığı açıklamada, "Washington toplumu, Nisan ayından bu yana Teksas'tan gelen otobüsleri her gelişlerinde karşılıyor. Noel arifesi ve dondurucu soğuk havalarda da durum farklı değil. Biz her zaman burada insanları kollarımızı açarak karşılıyoruz" dedi.

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Son Dakika Dünya ABD Başkan Yardımcısı Harris'e NOEL hediyesi! Kapısının önünde inanılmaz bir görüntü oluştu - Son Dakika


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