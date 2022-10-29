Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara! Hayvanseverler isyan etti

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ABD'nin Newport kentinde önünden geçenlerin boğaz ağrısı ve geniz yanması şikayetiyle ihbarda bulunduğu eve giden ekipler, içeride korkunç bir manzara ile karşılaştı. Tam 137 köpek bulan ekipler, bazılarının kafes içerisinde, bazılarının da evin dışarısında pislik içerisinde kaldığını tespit etti.

EVİN SAHİBİ GÖZALTINDA

Ekiplerin fotoğrafları paylaşmasının ardından kısa sürede ayağa kalkan hayvan hakları savunucuları, köpeklerin sahibi Newcombe adlı kadının tutuklanmasını istedi. Polisler, kadını gözaltına aldı. Geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede ise kadının 5 yıl boyunca hayvan beslemesi yasaklandı.

HAYVANLARIN HEPSİ KORUMAYA ALINDI

Olayın büyük yankı uyandırmasının ardından evde hapis halde bulunan köpekler, barınağa götürüldü. Çok kötü durumda olduğu tespit edilen evin de önümüzdeki günlerde temizlenmesi bekleniyor.