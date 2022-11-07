Yılan ihbarına giden uzman hayvanın büyüklüğü görünce geri çekilmek zorunda kaldı - Son Dakika
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Yılan ihbarına giden uzman hayvanın büyüklüğü görünce geri çekilmek zorunda kaldı

07.11.2022 12:05
Yılan ihbarına giden uzman hayvanın büyüklüğü görünce geri çekilmek zorunda kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir evin bahçesinde yılan ihbarına giden yaban hayatı uzmanı karşısında 75 kiloluk boğa yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Dünyanın en büyük boğa yılanlarından biriyle karşı karşıya olduğunu anlayan uzman, bir süre uğraştıktan sonra dev yılanı kontrol etmeyi başardı.

Boa yılanlarıyla ünlü Florida'da ilginç bir vakaya rastlandı. Çocukluğundan bu yana boğa yılanlarıyla ilgilenen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan Mangrum bölgedeki bir ihbara gittiğinde daha önce hiç karşılaşmadığı büyüklükte bir yılanı görmesi nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Evin bahçesindeki yılan ihbarına giden yetkili, hayvanın büyüklüğü karşısında geri adım attı

TAM 75 KİLO ÇIKTI

Karşısında dev bir boa yılanı görmesinin ardından önce geri çekilen Mangrum daha sonra arkadaşlarının da yardımıyla yılanı ensesinden tutarak kontrol altına almayı başardı. Tartıya konulan yılanın 75 kilo çıkması ise daha büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü şu ana kadar kaydedilen en büyük boa yılanının 91 kilo olduğu biliniyordu. Bu da Mangrum'un yakaladığı yılanın dünyanın en büyük yılanlarından biri olduğuna işaret ediyordu.

Evin bahçesindeki yılan ihbarına giden yetkili, hayvanın büyüklüğü karşısında geri adım attı

ZEHİRLİ DEĞİLLER AMA AVLARINI BOĞARAK ÖLDÜRÜYORLAR

Boa yılanlarının genelde zehirli olmadıkları biliniyor ancak uzmanlara göre şu ana kadar boa yılanının elinden kurtulan fazla hayvan olmadığı da ifade ediliyor.

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