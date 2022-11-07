Yılan ihbarına giden uzman hayvanın büyüklüğü görünce geri çekilmek zorunda kaldı

Boa yılanlarıyla ünlü Florida'da ilginç bir vakaya rastlandı. Çocukluğundan bu yana boğa yılanlarıyla ilgilenen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan Mangrum bölgedeki bir ihbara gittiğinde daha önce hiç karşılaşmadığı büyüklükte bir yılanı görmesi nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

TAM 75 KİLO ÇIKTI

Karşısında dev bir boa yılanı görmesinin ardından önce geri çekilen Mangrum daha sonra arkadaşlarının da yardımıyla yılanı ensesinden tutarak kontrol altına almayı başardı. Tartıya konulan yılanın 75 kilo çıkması ise daha büyük bir şaşkınlık yarattı. Çünkü şu ana kadar kaydedilen en büyük boa yılanının 91 kilo olduğu biliniyordu. Bu da Mangrum'un yakaladığı yılanın dünyanın en büyük yılanlarından biri olduğuna işaret ediyordu.

ZEHİRLİ DEĞİLLER AMA AVLARINI BOĞARAK ÖLDÜRÜYORLAR

Boa yılanlarının genelde zehirli olmadıkları biliniyor ancak uzmanlara göre şu ana kadar boa yılanının elinden kurtulan fazla hayvan olmadığı da ifade ediliyor.