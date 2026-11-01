İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı - Son Dakika
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İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

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İstanbul\'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı
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İstanbul\'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı
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İstanbul'da Cadılar Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Beyoğlu'nda düzenlenen Halloween etkinliğine katılmak isteyenler, korku filmi karakterlerini aratmayan kostümleriyle mekan önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Geceye özel makyaj yaptırmak isteyenlerin de sıraya girdiği kutlamalarda kalabalık sokaklara taşarken, Ankara'da da benzer etkinlikler düzenlendi.

İstanbul'da 31 Ekim Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Beyoğlu'nda düzenlenen bir etkinliğe katılmak isteyenler, korku filmi karakterlerini aratmayan kostümleriyle mekan önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Geceye özel makyaj yaptırmak isteyenlerin de sıraya girdiği kutlamalarda ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

BEYOĞLU'NDA CADILAR BAYRAMI YOĞUNLUĞU

İstanbul'un eğlence merkezlerinden Beyoğlu, 2026 Cadılar Bayramı kutlamalarıyla hareketli bir gece yaşadı. İlçedeki bir mekanda düzenlenen Halloween organizasyonuna katılmak isteyenler, etkinlik başlamadan önce kapıda toplandı.

Cadılar Bayramı konseptine uygun kostümler hazırlayan katılımcıların oluşturduğu kuyruk, mekanın bulunduğu sokak boyunca uzandı. Farklı karakterlere bürünen gençlerin giriş için beklediği anlarda dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

KORKU FİLMİ KARAKTERLERİNİ ARATMADILAR

Etkinliğe katılanlar, Cadılar Bayramı için hazırladıkları kostüm ve makyajlarla dikkat çekti. Korku filmlerinden esinlenen kıyafetler, ürkütücü yüz boyamaları ve farklı karakterlerin canlandırıldığı kostümler geceye damga vurdu.

Mekan önünde bekleyen kalabalık, Beyoğlu sokaklarında alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

MAKYAJ YAPTIRMAK İÇİN DE SIRAYA GİRDİLER

İstanbul'daki Cadılar Bayramı etkinliklerinde yalnızca mekan girişlerinde değil, özel makyaj yapılan noktalarda da yoğunluk yaşandı. Geceye korkutucu bir görünümle katılmak isteyen yüzlerce kişi, Halloween konseptine uygun makyaj yaptırmak için sıraya girdi. Özellikle korku filmi karakterlerinden esinlenen makyajlar ilgi gördü. Etkinliğe katılan bir fenomenin yayımladığı görüntülerin ise kısa sürede 500 bin izlenmeye ulaştığı belirtildi.

İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

ANKARA'DA DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'daki kutlamaların yanı sıra başkent Ankara'da da Cadılar Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Korku ve fantastik film karakterlerinden esinlenen kostümler giyen gençler, farklı makyajlarıyla sokaklara çıktı. Rahibe kıyafetleri, siyah pelerinler ve ürkütücü yüz boyamaları kutlamalarda öne çıktı.

Ankara'da ayrıca Meksika kültürünün önemli geleneklerinden biri olan Ölüler Günü için de özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Kafatası figürlü makyajlar ve renkli kostümlerle hazırlanan katılımcılar, kutlamalara farklı bir atmosfer kattı.

İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

CADILAR BAYRAMI KUTLAMALARI TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Her yıl 31 Ekim'de dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Cadılar Bayramı, Türkiye'de de özellikle eğlence mekanlarında düzenlenen temalı organizasyonlarla kendine yer buluyor.

Batı kültürüyle özdeşleşen Halloween etkinlikleri, Türkiye'de yabancı geleneklerin benimsenmesi ve kültürel etkileri bakımından farklı görüşleri de beraberinde getiriyor. Kutlamaları eğlence ve kostüm etkinliği olarak değerlendirenlerin yanı sıra bu tür organizasyonlara kültürel açıdan mesafeli yaklaşanlar da bulunuyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • s3miniakanziyanzi s3miniakanziyanzi:
    kendi bayramlarını sadece tatil olarak görürler, kâfirin bayramını kaçırmazlar üstüne de para verirler enayiler 5 0 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    bence bu kutlamaya katılanlara değerlerimizi aşşağılamaktan dolayı ceza verilmeli. hangi törede var cadılar bayramı. onlar ramazanda oruç tutuyor mu . 1 0 Yanıtla
  • halil eles halil eles:
    bunu sadece filimler de olduğunu sanıyordum 0 0 Yanıtla
  • orhan eren orhan eren:
    insanin hayati taklidi hayattir, sorgulanmamış yaşamdir. Ne zaman ki sorgular tahkik eder taklidci suruden ayrilir kendi yolunu tutar. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Boş işler bunların işi gücü yok herhalde bu neyin bayramı acaba Allah akıl fikir versin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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