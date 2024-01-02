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Amerika uçak gemisi Ortadoğu'dan ayrıldıktan sonra İran, Kızıldeniz'e savaş gemisi konuşlandırdı - Son Dakika
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Amerika uçak gemisi Ortadoğu'dan ayrıldıktan sonra İran, Kızıldeniz'e savaş gemisi konuşlandırdı

İran'ın Alborz savaş gemisi, Babülmendep Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi. Amerika'ya ait USS Gerald Ford uçak gemisi Akdeniz'den ayrılıyor.

Amerika uçak gemisi Ortadoğu\'dan ayrıldıktan sonra İran, Kızıldeniz\'e savaş gemisi konuşlandırdı
02.01.2024 - 10:44,  Güncelleme: 10:50
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İran'ın Alborz savaş gemisi, Babülmendep Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, İran'a ait savaş gemilerinin bölgede "2009'dan beri nakliye rotalarını güvence altına almak amacıyla" faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Ayrıca, 31 Aralık'ta USS Gerald Ford uçak gemisinin Akdeniz'den ayrıldığı yönündeki raporlar İran ve bölgede dikkat çekiyor. Gazze'deki çatışmanın biraz azaldığı görünse de İran, İsrail'e karşı çatışmayı yönetmek istiyor. Bu doğrultuda, İran'ın Tasnim haber ajansı, bölgedeki Qasem Soleimani'nin rolünü konu alan uzun bir röportaj yayınladı. Röportaj, görünüşte 2020'nin ocak ayında ABD tarafından öldürülen Soleimani'ye odaklanmasına rağmen, rapor, İran destekli Husilerin Yemen'de gemilere saldırı düzenlemesi ve Filistinli gruplarının İsrail'e saldırıları gibi son ayrıntıları içeriyor.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de öldürülen IRGC subayı Razi Mousavi'nin ölümünün İran için bir gerileme olmadığını vurguladı. İran'ın rejimi, bu konuda büyük bir cenaze etkinliği düzenledi. İran, saldırının sorumlusu olarak İsrail'i suçluyor. İran'ın Dışişleri Bakanlığı, bu olayın İran'ın bölgedeki projelerini durdurmayacağını belirtiyor. Ayrıca, İran'ın Dışişleri Bakanlığı, İran- Mısır ilişkilerinin düzeldiğini vurguladı.

Amerika uçak gemisi Ortadoğu'dan ayrıldıktan sonra İran, Kızıldeniz'e savaş gemisi konuşlandırdı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amerika uçak gemisi Ortadoğu'dan ayrıldıktan sonra İran, Kızıldeniz'e savaş gemisi konuşlandırdı - Son Dakika
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