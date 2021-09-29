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Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim - Son Dakika
BBC

Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim

29.09.2021 18:06
Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim, System.String[]

Virgil Griffith, Pyongyang'da katıldığı bir konferansta, Kuzey Kore'nin ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğuna dair suçlamayı kabul etti.

Amerikalı kripto para uzmanı Virgil Griffith, Pyongyang'da katıldığı bir konferansta, Kuzey Kore'nin ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğuna dair suçlamayı kabul etti.

Ethereum Vakfı'nın eski kıdemli araştırmacıları arasında olan Griffith, savcılıkla vardığı anlaşmanın ardından 6,5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

ABD Adalet Bakanlığı, Griffith'in yaptırımların etkisini azaltarak "ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını" söyledi.

Amrikan Wall Street Journal gazetesine konuşan Griffith'in avukatı, müvekkilinin "içten bir pişmanlık duyduğunu" söyledi.

Para aklama

Virgil Griffith Nisan 2019'da, yaklaşık 100 kişiyle birlikte Kuzey Kore'nin başkenti Pynongyang'da Blockchain ve Kripto Para Birimleri Konferansı'na katılmıştı.

ABD, vatandaşlarının Kuzey Kore'ye seyahatine izin vermiyor. Seyahat etmek isteyenlerin özel bir izin için başvuru yapması gerekiyor.

Griffith de bu izin için başvurmuş, izin alamayınca da Çin üzerinden Kuzey Kore'ye gitmeye karar vermişti.

Singapur'da yaşayan Griffith konferanstan yedi ay sonra Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Savcılar Griffith'in blockchain üzerine bir sunum yaptığını ve "yaptırımların etrafından dolaşmak ve para aklamak için kripto para birimlerinin nasıl kullanılabileceğine dair tartışmalara katıldığını" öne sürüyor.

'Kişisel seyahat'

Griffith'in sunumunun adı "Blockchain ve Barış"tı.

Kripto para birimlerinin kullandığı Blockchain teknolojisi, para transferlerinde herkesin denetimine açık bir muhasebe defteri rolü görüyor.

Griffith'in tutuklanmasının ardından Ethereum kripto para biriminin kurucularından Vitalik Buterin, serbest bırakılması için bir imza kampanyası başlatmış fakat kampanya büyük bir ilgi toplayamamıştı.

Buterin Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada vakıf olarak Griffith'in Kuzey Kore'deki faaliyetlerini desteklemediklerini söylemiş ve "Bu pek çok kişinin aksi yönde tavsiye verdiği kişisel bir seyahatti" demişti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Griffith, Pazartesi günü aralarında kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerini kullanarak yaptırımları aşma yöntemlerine dair teknik tavsiyelerin de bulunduğu bir dizi hizmeti Kuzey Kore'ye sunma suçlamasını kabul etti.

Bakanlık, Griffith'in sunumunda bu tür teknolojilerin Kuzey Kore'ye nasıl fayda sağlayabileceğini, bunların ABD ile nükleer silah müzakerelerinde nasıl kullanılabileceğine dair bilgilerin yer aldığını söyledi.

Hakkındaki ceza Ocak ayında açıklanacak olan Griffith, 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Fakat savcılıkla varılan anlaşmanın bu cezayı kısaltması bekleniyor.

'Duruşmada duygusaldı, iç çekiyordu'

Konferansa katılan ve davayı da takip eden gazeteci Ethan Lou, anlaşmanın hapis cezasını 6,5 yıla indirdiğini aktardı.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Lou, "Virgil duruşmada epey duygusaldı, konuşurken derin derin iç çekiyordu" dedi.

Doktorasını California Institute of Technology'de yapmış olan Griffith, tutuklanmadan önce Ethereum Vakfı'nın özel projeler gurubunda çalışıyordu.

Griffith kişisel internet sitesinde kişisel hedeflerini "yolsuzlukları ifşa etmek, iktidarın kötüye kullanımını engellemek ve dijital çağın dijital bir distopya haline gelmesini engellemek" olarak sıralamıştı.

Griffith kamuoyunda ilk olarak tasarladığı Wikiscanner adlı bir araçla duyurmuştu.

Bu araç CIA, Vatikan, Savunma Bakanlığı ve BBC gibi büyük kurumların bilgisayarlarından, kendi Wikipedia sayfalarında yaptıkları değişiklikleri ortaya çıkarmayı kolaylaştırıyordu.

Griffith ayrıca King of the Nerds adlı bir TV programında yer almıştı.

Avukatı Brian Klein, "Onun müthiş yetenekleri var ve kimse onu yaptığı bir hata ile özdeşleştirmemeli" dedi.

Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim

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Son Dakika Dünya Amerikalı kripto para uzmanından itiraf: Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettim - Son Dakika Dünya

BBC

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