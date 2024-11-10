Amsterdam'da Hologram ile Cinayet Araştırması - Son Dakika
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Amsterdam'da Hologram ile Cinayet Araştırması

Amsterdam\'da Hologram ile Cinayet Araştırması

Betty Szabó'nun hologramı, 15 yıl önceki cinayetini aydınlatmak için Red Light District'te sergilendi.

10.11.2024 17:26
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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki genelev bölgesini bu günlerde ziyaret edenleri, 15 yıl önce öldürülen Macar seks işçisi Betty' Szabó'nun üç boyutlu görüntüsü karşılıyor.

Szabó, 19 yaşında öldürülmeden önce Red Light District’te müşteri beklediği vitrinin yakınındaki binada bu kez, yaşamını kaybettiği cinayetin aydınlatılması için yardım istiyor.

Gerçek boyutlu hologram görüntüsünde, bir tabure üzerinde oturan Betty' Szabó, vitrinin camını tıklatarak sokaktan geçenlerle iletişim kurmaya çalışıyor.

Genç kadın, nefesi ile buğulanan cama "yardım edin" yazıyor.

Dijital üç boyutlu görüntü sayesinde sokaktan geçenler, vitrinde sanki gerçek bir insana bakıyormuş gibi hissediyor.

Amsterdam Emniyet Müdürlüğü Çözülmemiş Dava Ekibi, Şubat 2009'da doğum yaptıktan üç ay sonra Red Light District'te bir müşterisi tarafından 19 yaşındayken öldürülen Betty' Szabó dosyasını yeniden açtı.

Amsterdam polisi, cinayetin aydınlatılması için ilk kez bir hologram hazırladı.

Macar seks işçisi genç kadının gerçek boyutlu görüntüsünün yer aldığı genelev vitrinine Szabó ile kişisel bilgiler de yansıtıldı.

Hologramda cinayetin işlendiği olay yeri ile Betty' Szabó'nun son hareketli görüntüsü yer alıyor.

Polis, hologram sayesinde cinayeti aydınlatacak yeni ipuçları bulmayı hedefliyor.

İlk kez kullanılan bir yöntem ve 30 bin euro ödül

Soruşturma ekibi sözcüsü Benjamin Van Gogh, Hollanda'da ilk kez bir cinayetin aydınlatılması için böyle bir yöntem kullanıldığını belirterek bunu heyecan verici olarak değerlendiriyor.

Amsterdam polisine göre Betty' Szabó, Hollanda'nın belki de en işlek yerlerinden birinde öldürüldü.

Bu cinayete ilişkin yen ipuçları elde etmek için hologram sayesinde cinayet hakkında bir şey hatırlayan ya da duyan kişilere ulaşmak önem taşıyor.

Van Gogh, cinayetin çözülmesine katkıda bulunacak kişilere, 30 bin euro ödül verileceğini de altını çiziyor.

Soruşturma ekibinden Anne Dreijer - Heemskerk, hologramın yer aldığı binanın önünde medyaya yaptığı açıklamada, "Elbette her cinayet berbat olsa da, Betty'nin öyküsünün pek çok dokunaklı yönü var. Henüz 19 yaşındaki bir genç kadın, korkunç bir şekilde hayattan koparıldı" dedi.

Hollandalı polise göre, benzer davaların üçte ikisi, medyanın yoğun ilgisi sayesinde çözüldü.

Bu nedenle hem üç boyutlu görüntü hem de 30 bin euro ödül sayesinde, 15 yıl önceki cinayetin aydınlatılması amaçlanıyor.

Hologram görüntüsü, 15 Kasım Cuma gecesine kadar genelev bölgesinde gösterilmeye devam edecek.

Polisin verdiği bilgiye göre, Macaristan vatandaşı Betty' Szabó, 18 yaşında Hollanda'ya taşınarak seks işçisi olarak çalışmaya başladı.

Bu sırada hamile kalan Betty, doğumu yaklaşana kadar çalışmaya devam etti.

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren genç kadın, doğumdan kısa bir süre sonra yeniden seks işçiliğine başladı.

Doğum yaptıktan üç ay sonra 19 Şubat 2009 gecesi, sessizlikten şüphelenerek, çalıştığı genelev odasına giren iş arkadaşları, Szabó'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

Seks işçisi kadının, çok sayıda bıçak darbesi sonucu öldürüldüğü belirlendi.

Olay yeri ve kamera görüntüleri incelemesine, tanık ifadeleri de dahil olmak üzere çok sayıda araştırmaya rağmen polis cinayeti çözemedi.

Betty' Szabó'nun oğlu, Hollanda makamları tarafından bir koruyucu aile yanına verildi. Çocuğun şu anda 16 yaşında olduğu belirtildi.

Kaynak: BBC

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