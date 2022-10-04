Ukrayna NATO'ya üyelik için başvuruda bulundu! Ama bu nedenlerden dolayı üyeliği çok zor - Son Dakika
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Ukrayna NATO'ya üyelik için başvuruda bulundu! Ama bu nedenlerden dolayı üyeliği çok zor

04.10.2022 12:30
Ukrayna NATO'ya üyelik için başvuruda bulundu! Ama bu nedenlerden dolayı üyeliği çok zor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doç, Dr. Şuay Nilhan Açıkalın Haberler.com Youtube kanalına katılarak Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği için başvurusu hakkında konuştu. Açıkalın, ''Ülkelerin Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği için evet diyeceğini söylemek zor, savaşın başında Ukrayna'nın üyeliği ne kadar ütüpik geliyorsa şuanda da hızlıca aşılacak bir süreç değil'' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da dört bölgeyi ilhakının ardından Zelenski, Ukrayna'nın hızlandırılmış formatta NATO'ya katılması yönünde başvuru imzaladığını duyurdu. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği mümkün mü? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doç, Dr. Şuay Nilhan Açıkalın bu soruyu Haberler.com Youtube kanalı için değerlendirdi.

''ÜYE ÜLKELERİNİN HEPSİNİN EVET DİYECEĞİNİ SÖYLEMEK ZOR''

Açıkalın, ''Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine üye ülkelerin hepsinin evet diyeceğini söylemek zor. Elbette hayır diyecek mi sorusun cevabını vermekte zor. Dünya kamuoyuna savaş başlamadan önce Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ne kadar ütopik geliyorsaşuanda da hızlıca aşılacak bir süreç olduğunu düşünenlerden değilim'' dedi.

NATO VE RUSYA ORDULARININ KARŞI KARŞYA GELMELERİ DÜŞÜK OLASILIK

Açıkalın, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'inRus askeri gücü ile NATO askeri gücünün karşı karşıya çok gerçekçi bir olasılık değil açıklamasının altını çizerek ''Karşı karşıya gelindiğine 3. Dünya Savaşı'na evrileceği için orduların karşı karşıya gelmeleri çok düşük olasılık'' ifadelerini kullandı.

''UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ GERÇEKÇİ GÖZÜKMÜYOR''

''Ukrayna şuan ki direnişi Birleşik Krallık ve ABD'nin sağladığı silah ve istihbarat desteği ile sağlıyor. Ukrayna, NATO üyesi olsaydı NATO'nun 5. maddesi gereği tüm NATO üyeleri desteğe gider miydi, çok gerçekçi gözükmüyor. ABD, şuan Ukrayna'ya çok fazla destek veriyor. Ukrayna'nın NATO üyeliği var olan savaşı durdurur mu ya da Rus saldırısını engeller mi, çok gerçekçi gözükmüyor. Çünkü Türkiye ye saldırı olduğunda NATO 5.maddenin devreye alınmasında çekinceli kalmıştı'' açıklamalarını yaptı.

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Son Dakika Dünya Ukrayna NATO'ya üyelik için başvuruda bulundu! Ama bu nedenlerden dolayı üyeliği çok zor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna NATO'ya üyelik için başvuruda bulundu! Ama bu nedenlerden dolayı üyeliği çok zor - Son Dakika
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