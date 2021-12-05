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'Antalyalı Noel Baba'nın kemiği Amsterdam'a defnedildi - Son Dakika
BBC

'Antalyalı Noel Baba'nın kemiği Amsterdam'a defnedildi

05.12.2021 16:29
'Antalyalı Noel Baba'nın kemiği Amsterdam'a defnedildi

Bugünkü Antalya'nın Demre ilçesi sınırılarında yer alan Myra Piskoposu Aziz Nikolas'ın (Saint Nicholas) ya da yaygın şekilde bilinen adıyla Noel Baba'nın iskeletinden alındığı belirtilen "kutsal kemik parçası", Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'da defnedildi.

Bugünkü Antalya'nın Demre ilçesi sınırılarında yer alan Myra Piskoposu Aziz Nikolas'ın (Saint Nicholas) ya da yaygın şekilde bilinen adıyla Noel Baba'nın iskeletinden alındığı belirtilen "kutsal kemik parçası", Hollanda'nın Başkenti Amsterdam'da defnedildi.

Aziz Nikolas, Amsterdam'ın "koruyucu" azizi. Hollanda'nın kuzeyindeki Egmond Aziz Adalbert Manastırı tarafından hediye edilen kemik, Amsterdam Merkez İstasyonu'nun karşısındaki Saint Nicholas Bazilikası'ndaki özel bölüme kondu.

Cömertliği ve karşılıksız yardımları ile bilinen Aziz Nikolas, 6 Aralık 343'te hayatını kaybettikten sonra, Myra'da adının verildiği kiliseye gömüldü.

Türklerin Anadolu'ya girmesi üzerine, 1087 yılında İtalyan denizciler tarafından kemikleri mezardan çıkarılarak Bari kentine götürüldü. Bu kemiklerin bir kısmı da Hollanda'daki Egmond Manastırı'na getirildi.

Kemik parçasını inceleyen pataloglar, bunun gerçekten bin yıldan daha önce yaşamış bir insana ait olduğunu saptadı. Kalıntının, çene ya da kürek kemiği parçası olduğu düşünülüyor.

Egmond'daki manastır, Amsterdam'dan gelen talep üzerine, kemik parçasını hediye etme kararı aldı. Çünkü Nikolas, Amsterdam'ın koruyucu azizi.

Saint Nicholas Bazilikası'nın diyakozu Rob Polet'e göre, her yıl Kasım ortalarında temsili olarak Hollanda'ya gelen Nikolas, bu kez gerçekten koruyucusu olduğu Amsterdam'a da geldi.

'Mucize yaratan' Noel Baba

Çocukların, denizcilerin ve genç kızların koruyucusu olarak bilinen Noel Baba, karşılıksız yardımları ve zordaki insanların hayatını kolaylaştırması nedeniyle "mucize yaratan" lakabıyla anılıyor.

Yaşadığı dönemde evlenecek kızların, müstakbel eşlerine değerli armağanlar vermesi adettendi. Bunu yapamayan genç kızlar köle ya da fahişe olmak zorunda kalırdı. Söylenceye göre Aziz Nikolas, 3 kızı olan yoksul bir adama gizlice yardım ederek, kızlarına çeyiz hazırlamasını sağladı.

Onun cömertliği ve karşılıksız yardımları, giderek ününün yayılmasına neden oldu. 550 yılında kilise tarafından aziz ilan edildi.

5 Aralık töreni tesadüfi değil

Törenin 5 Aralık'ta yapılması tesadüf değil. Çünkü bu gün, Hollanda, Belçika ve Almanya'nın bir bölümünde yüzyıllardır Aziz Nikolas (Sinterklaas) Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor.

Kasım ayı ortalarında buharlı gemi ile Hollanda'ya gelen Aziz Nikolas (Sinterklaas), bütün ülkeyi dolaşarak tarçınlı kurabiye, şekerleme ve mandalina dağıtıyor.

"Hediye akşamı" (Pakjesavond) adı verilen 5 Aralık'ta çocukların 1 yıl boyunca uslu durma ve derslerine çalışma karşılığı hak ettiği hediyeleri bırakıp, Myra'ya geri döner.

Hollandalı çocuklar, Sinterklaas için yaptıkları resimler ve hediye listesinin bulunduğu mektup ile atı Amerigo için hazırladıkları şeker ve havucu ayakkabılarının içine koyarlar. Bu ayakkabılar, şömine ya da evin giriş kapısının önüne bırakılır.

Ailenin bir ferdi ya da komşulardan biri, daha önceden hazırlanan hediye paketlerinin yer aldığı çuvalı kapıya bırakır, zili çalar ve koşarak uzaklaşır. Bu sırada bir başka aile sakini de, ayakkabı içindeki mektup, resim, şeker ya da havucu alır. Heyecanla kapıya koşan çocuklar, hediye dolu torba ve Aziz Nikolas'ın ağzından yazılmış bir mektupla karşılaşır.

Amerika'nın keşfinden sonra bu ülkeye giden Hollandalılar, Sinterklaas kutlamalarını orada da sürdürdü. Yaygın bir inanışa göre, Hollywood'un "Noel Baba" karakteri, Sinterklaas Bayramı kutlamalarından esinlenerek yaratıldı.

'Antalyalı Noel Baba'nın kemiği Amsterdam'a defnedildi
'Antalyalı Noel Baba'nın kemiği Amsterdam'a defnedildi

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Son Dakika Dünya 'Antalyalı Noel Baba'nın kemiği Amsterdam'a defnedildi - Son Dakika Dünya

BBC

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