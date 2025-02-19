Antik Mısır'ın Kayıp Mezarı Bulundu - Son Dakika
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Dünya

Antik Mısır'ın Kayıp Mezarı Bulundu

Mısır'da İkinci Thutmose'a ait kayıp mezar Tebes Dağı'nda keşfedildi. Önemli arkeolojik bulgu.

19.02.2025 16:46
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(ANKARA) - Mısırlı yetkililer, MÖ 1550 ile MÖ 1292 yılları arasında yaklaşık iki yüzyıl hüküm süren antik Mısır'ın 18'inci Hanedanı'ndan İkinci Thutmose'a ait kayıp son mezarı buldu. Mısır'da bundan önceki son keşif, 1922'de bulunan Firavun Tutankhamun'un mezarıydı.

Mısır ve İngiltere'den arkeologların yer aldığı bir grup bilim insanı, İkinci Thutmose'a ait olduğunu belirttikleri firavun mezarını, Firavun Vadisi'nin yakınındaki Tebes Dağı bölgesinde buldu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, elde edilen yeni bulguların, önceki adıyla 'C4 numaralı mezar' olarak bilinen yapının, kesinlikle İkinci Thutmose'a ait olduğuna işaret ettiğini belirtti. Yapının giriş ve ana geçidi 2022 yılında keşfedilmişti. Arkeoloji ekibi, iç kazılara neredeyse 3 yıldır devam ediyordu.

Mısırlı yetkililer, ekibin mezarın girişi ve ana geçidi ilk bulduğunda yapının, Üçüncü Thutmose'un eşlerinin mezarına ve Kraliçe Hatşepsut'un mezarına olan yakınlığından dolayı, firavunların eşlerinden birine ait olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Kazı çalışmaları ve eserlerin incelenmesi devam ettikçe, ekip, mezarın sahibinin, Firavun İkinci Thutmose'a olduğunu belirleyen yeni kanıtlar buldu. Aynı zamanda cenaze törenlerinin, İkinci Thutmose'un eşi ve üvey kız kardeşi olan Kraliçe Hatşepsut tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

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