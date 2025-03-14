AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakana sert sözler: Kendinizden utanmalısınız - Son Dakika
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AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakana sert sözler: Kendinizden utanmalısınız

AP Milletvekili Marc Botenga, Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insanı durumun görüşüldüğü Gazze oturumunda AB Konseyini temsil eden Bakan Adam Szlapka'nın meslektaşıyla şakalaşıp gülmesine sert tepki gösterdi. Avrupa'nın ikiyüzlü davrandığını söyleyen Botenga, "Bu, komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB'nin karakteristiğidir."

14.03.2025 13:45
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Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, AP Genel Kurulunda Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insani durumun görüşülmesi sırasında Avrupa Birliği (AB) Konseyini temsil eden Bakan Adam Szlapka'nın şakalaşmasına sert tepki gösterdi. Botenga bu tavrın Filistinlilere yönelik böyle bir küçümsenin tam bir skandal olduğunu belirterek AB'nin ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

"KENDİNİZDEN UTANMALISINIZ"

AP'nin etkili ve Gazze konusunda en çok ses yükselten milletvekillerinden Botenga, AP Genel Kurulundaki Gazze konulu oturumda konuşma yapmak üzere söz aldı. Bu sırada Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanı Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Szlapka'nın güldüğünü fark eden Botenga, "Öncelikle Konseyden gülmeyi bırakmasını isteyebilir miyim? Kim bilir kaç Filistinlinin öldüğü ve hala açlıktan ölmeye devam ettiği konuşulurken gülüyordunuz. Şaka yapıyorsunuz ve gülüyorsunuz. Bu, komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB'nin karakteristiğidir. Şu anda Filistinlileri umursamıyorsunuz." diyerek sert çıktı.

"SİZ ORADA KIKIRDIYORSUNUZ"

Belçikalı Milletvekili Botenga, Szlapka'nın oturumun başında Konsey adına söz aldığı sırada Gazze'deki durumun kötüleştiğini dile getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Durumun kötüye gittiğini söylemeyi başardınız ancak neden kötüleştiğinden bahsetmediniz. Neden kötüleşiyor? Çünkü İsrail, tüm insani yardımları, tüm yiyecekleri ve hatta elektriği engelliyor. Bunun anlamı nedir? Elektriğin olmaması, arındırma tesislerinin olmaması, dolayısıyla suyun olmaması. Siz orada kıkırdıyorsunuz. Bu, nasıl olabilir? Avrupa'daki bu suç ortaklığı ve Filistinlilerin yaşamlarına karşı bu saygısızlık nasıl olabilir? Bunun durması gerekiyor çünkü pişman olacaksınız."

"AVRUPA'NIN NE KADAR İKİYÜZLÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Botenga, Szlapka'ya verdiği tepkiyle ilgili gazetecilere değerlendirmede bulundu. "AP'nin Genel Kurulunda İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de kötüleşen insani durum tartışıldı." diyen Botenga, "Parlamentonun birçok üyesi, halka dayatılan insanlık dışı ve suç niteliğindeki acılara dikkati çekti ancak bu son derece hassas tartışmanın ortasında AB Başkanlığı temsilcisi, Polonyalı Bakan Adam Szlapka, meslektaşıyla şakalaşmaya başladı. Birkaç konuşma sırasında düpedüz gülüyordu. İnsan hayatına, Filistinlilere insan olarak böylesine bir küçümseme tam bir skandaldır. (Szlapka'nın tavrı) Avrupa'nın evrensel insan haklarından bahsettiğinde ne kadar ikiyüzlü olduğunu gösteriyor. Szlapka ve meslektaşı, derinden utanmalı ve özür dilemeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AP milletvekilinden Gazze oturumunda şakalaşan bakana sert sözler: Kendinizden utanmalısınız - Son Dakika

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