Arizona\'daki Orman Yangını Hızla Büyüyor

ABD'nin Arizona eyaletindeki orman yangınının 24 saat içinde yaklaşık 20 kat büyüdüğü bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen yangın, 24 saat içinde 20 bin dönüm alana yayıldı. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.