Arjantin sokakları karıştı, Milei'nin çalışma reformu büyük tepki çekti
Dünya

Arjantin sokakları karıştı, Milei'nin çalışma reformu büyük tepki çekti

Arjantin sokakları karıştı, Milei\'nin çalışma reformu büyük tepki çekti
15.02.2026 22:19
Arjantin, Devlet Başkanı Javier Milei'nin çalışma hayatını köklü biçimde değiştiren reformlarıyla sarsılıyor. Çalışma saatlerinin uzatılması, fazla mesai ücretlerinin düşürülmesi ve maaş yerine yemek ile barınma gibi ayni ödemelerin önünün açılması, ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı. Sendikalar ve muhalefet düzenlemeleri ''işçi haklarına darbe'' olarak nitelendirirken, başkent Buenos Aires başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi Milei hükümetini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin hayata geçirdiği çalışma reformu, ülke genelinde büyük protestolara yol açtı. Sendikalar ve muhalefet partileri, reformların çalışanların haklarını ciddi biçimde geriye götürdüğünü savunurken, başkent Buenos Aires başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi sokaklara çıktı.

ÇALIŞMA SAATLERİ YÜZDE 50 UZATILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte günlük çalışma süresinin esnekleştirilerek fiilen 8 saatten 12 saate kadar çıkarılmasının önü açıldı. Hükümet bu uygulamayı "verimlilik ve rekabet gücü" gerekçesiyle savunurken, işçi örgütleri bunun uzun çalışma saatlerini normalleştirdiğini ve çalışan sağlığını tehlikeye attığını belirtiyor.

MESAİ ÜCRETLERİNDE DÜŞÜŞ

Reform paketinde en çok tepki çeken başlıklardan biri de fazla mesai ücretlerinin azaltılması oldu. Yeni sistemde işverenlere, ek mesai karşılığında ücret ödemek yerine "zaman denkleştirme" gibi alternatifler sunma imkânı tanındı. Bu durum, çalışanların gelir kaybı yaşayacağı endişesini beraberinde getirdi.

MAAŞ YERİNE "YEMEK VE BARINMA" DÖNEMİ

Düzenleme kapsamında şirketlere, çalışanlara maaşın bir kısmını veya tamamını nakit yerine yemek ve barınma gibi ayni hizmetlerle karşılama imkânı tanındı. Eleştirmenler bu uygulamanın, modern iş hukukunda terk edilmiş yöntemleri geri getirdiğini ve çalışanları işverene daha bağımlı hâle getireceğini savunuyor.

SENDİKALAR ALARMDA

Sendikalar, reformların toplu sözleşme sistemini zayıflattığını ve bireysel sözleşmeleri teşvik ederek işçilerin pazarlık gücünü azalttığını dile getiriyor. Grev hakkına yönelik yeni sınırlamalar da protestoların ana nedenleri arasında yer alıyor.

MİLEİ: EKONOMİYİ KURTARMAK ZORUNDAYIZ

Devlet Başkanı Milei ise reformları savunarak, Arjantin ekonomisinin ancak bu tür "radikal serbest piyasa adımlarıyla" toparlanabileceğini ifade ediyor. Milei'ye göre düzenlemeler, yatırımcıyı teşvik edecek ve uzun vadede istihdam artışı sağlayacak.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Reformların parlamentodaki görüşmeleri sırasında sokaklara çıkan protestocular ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, gözaltılar ve yaralanmalar da rapor edildi. Muhalefet partileri, düzenlemelerin iptali için yargı yoluna gitmeye hazırlanıyor.

