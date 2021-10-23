Üye Girişi
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı - Son Dakika

Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı

23.10.2021 10:53

Rus boksör Vyacheslav Dudnik, arkadaşıyla çıktığı avda ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Yanında bulunan boksör Ilya Medvedev ise arkadaşını öldüren boz ayıyla dakikalarca dövüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan boksörün durumunun ağır olduğu, ayının ise aldığı kurşunlara rağmen uzun bir süre saldırmaya devam ettiği öğrenildi.

Rusya'daki Irtysh Nehri'nde balık avına çıkan 23 yaşındaki Ilya Medvedev ile 48 yaşındaki balıkçı arkadaşı Vyacheslav Dudnik boz ayının saldırısına uğradı. Ayı tarafından hırpalanan Dudnik olay yerinde hayatını kaybetti.

DAKİKALARCA AYIYLA BOĞUŞTU

Bu kez de ayı Medvedev'e saldırdı. Ayıyı silahla durdurmaya çalışan boksör silahını da düşürünce eline aldığı bıçakla hayvanı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu boğuşma görgü tanıklarının ifadesine göre dakikalarca sürdü.

"KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI"

Çabaları sonuçsuz kalan genç adamın çığlıklarını duyan başka bir balıkçı olay yerine geldiğinde karşılaştığı korkunç manzarayı şu sözlerle anlattı: ''Teknemle balık avlamak için Irtysh Nehri'ndeydim. Çığlık sesleri tüm alanda yankılanıyordu. Hemen sese doğru yöneldim. Ayıyla boğuşan kanlar içinde kalmış genç bir adam vardı. Arkadaşım Dudnik'in yerde yattığını gördüm. Korkunç bir manzaraydı. Ayı aldığı kurşunlara rağmen hala saldırıyordu. Ilya'nın silahı düştü bıçakla saldırmaya başladı. Sonunda boksör ayıyı öldürdü ama ağır yaralar aldı. Onu hemen tekneye taşıdım ve ne yakın hastaneye götürdüm.''

Arkadaşını öldüren ayıyla dövüşen Rus boksör, yaşam mücadelesi veriyor

DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan boksörün kafasında ve vücudunda yırtıklar oluşurken, durumunun ağır olduğu açıklandı. Raporlara göre, kriminal müfettişler ayı saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

MADALYALI BOKSÖR

2019 yılında Medvedev, Silahlı Kuvvetler Boks Şampiyonasında 64 kg ağırlık kategorisinde altın madalya kazandı.

Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

Geni kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı 11:31 Geni kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı Alec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktı 11:19 Alec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktı Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek 11:02 Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 08:40 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi 08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi

Son Dakika Haberleri
11:31 Geni kaçıran 5 kişi tutuklu ama kendisi hala bulunamadı
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
11:00 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
10:59 Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur
10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu isyan etti: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek CHP'li Sezgin Tanrıkulu isyan etti: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek         
11:37
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu         
11:01
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu         
08:37
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 11:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement