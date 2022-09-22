2022'de 2. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden kahin Nostradamus'un yeni kehanetleri korkuttu! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? - Son Dakika
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2022'de 2. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden kahin Nostradamus'un yeni kehanetleri korkuttu! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı?

22.09.2022 08:59

16. yüzyılda yaşayan ünlü Fransız kahin Nostradamus, tahminleriyle yeniden gündemde. Nostradamus, 1555'te yayınlanan Les Prophéties adlı kitabında, Rusya-Ukrayna savaşı ile İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü tahmin etmesiyle şaşkına çevirdi. Peki 3. Dünya çıkacak mı? Ünlü kahinin 2022 yılı kehanetleri neler? İşte yanıtları...

Michel de Nostredame veya bilinen adıyla Nostradamus, 1500'lü yılların başında Fransa'da yaşamış olan bir doktor ve astrologtu. Nostradamus'un ünlü olmasının nedeni ise çeşitli tarihi olayları önceden anlattığı iddia edilen şiirsel dörtlükleridir. Bunları da 'Kehanetler' isimli bir kitapta yayınlamıştır. Nostradamus o kadar çok şey yazdı ki, bu anlatıları kulaktan kulağa yıllar içinde yayıldı. İddialar ve hayal gücünün yardımıyla, birçok insan Nostradamus'un, 16 yüzyılın ortalarından beridir neredeyse her önemli olayı bildiğini ileri sürdü.

KRALİÇE'NİN ÖLÜMÜNÜ ÖNGÖRDÜ

Çernobil faciası, Hitler'in yükselişini ve 11 Eylül saldırıları gibi çok sayıda önemli gelişmeyi doğru tahmin ettiği söylenen Nostradamus'un 2022 kehanetleri Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle yeniden gündeme geldi. Ünlü kahinin 2022 yılı kehanetleri iklim krizi, savaş, dünyaca ünlü bir liderin ölümü ve gıda krizini kapsıyordu.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilen ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri duyanları huzursuz etti

İKLİM KRİZİ KEHANETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Kahin Nostradamus'un 2022 yılındaki kehaneti iklim kriziyle ilişkilendirildi. Öyle ki "Baş güneş gibi parıldayan denizi kavuracak. Karadeniz'in yaşayan balıkları hemen hemen kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak. Onları kesmek için yerel halk çok çalışacak" ifadeleri duyanları ürkütmeye yetti.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilen ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri duyanları huzursuz etti

GÖZLER DİĞER KEHANETLERE ÇEVRİLDİ

2022 yılı için Nostradamus, bir kralın öleceğini ifade eden "İlk karakter aniden ölecek ve krallığına başkası gelecek" kehanetinde bulunmuştu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022 tarihinde ölümü bu kehanetin gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü bilen ünlü kahin Nostradamus'un 2022 kehanetleri duyanları huzursuz etti

3. DÜNYA SAVAŞI KAPIDA MI?

Ünlü kahinin en dikkat çeken kehaneti ise 3. Dünya Savaşı vurgusuydu. Rusya- Ukrayna savaşının başlaması kehanetin yalnızca başlangıç olduğu yönünde yorumlar var. Kahinin "Mavi kafa beyaz kafaya zarar verecek. Fransa her ikisiyle de mücadele edecek" sözleriyle Fransa'nın işgalini de öngördüğü ileri sürüldü.

YORUMLAR (1)
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Kraliçe 2. Elizabeth, Nostradamus, Ukrayna, Rusya, Komik - İlginç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2022'de 2. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden kahin Nostradamus'un yeni kehanetleri korkuttu! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'de 2. Elizabeth'in ölümünü tahmin eden kahin Nostradamus'un yeni kehanetleri korkuttu! 3. Dünya Savaşı çıkacak mı? - Son Dakika
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