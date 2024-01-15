Asya Kıta\'sının en gözde bekarlarından olan Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren dillere destan bir düğünle evlendi

Brunei Sultanı'nın oğlu Prens Abdul Mateen, 10 gün süren bir düğünle hayatını Anisha Rosnah ile birleştirdi.

BRUNEİ SULTANI'NIN OĞLUNA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'de Sultan Hassanal Bolkiah'ın oğlu 32 yaşındaki Prens Abdul Mateence, uzun süredir birlikte olduğu 32 yaşındaki Anisha Rosnah ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğünü 10 gün sürdü.

BRUNEİ HALKI GENÇ ÇİFT İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Halkın büyük ilgi gösterdiği düğün 1.788 odası, 257 banyosu ve 200 polo atı için klima kontrollü ahırlarıyla dünyanın en büyük saraylarından biri olan sultanlık sarayında gerçekleşti. Nikah töreninin ardından genç çift üstü açık arabayla başkent Bandar Seri Begawan caddelerinde kendilerini bekleyen binlerce insanı selamladı.

Düğüne Bhutan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kraliyet üyeleri ile çeşitli ülkelerin liderleri katıldı.